Un microbiologiste qui a aidé à écraser affirme que Covid-19 a fui d’un laboratoire au début de la pandémie a déclaré que « des informations troublantes » qui ont émergé depuis l’ont amené à faire marche arrière en insistant sur le fait que le virus a commencé naturellement.

Peter Palese, qui dirige un laboratoire nommé en son honneur à l’école de médecine Icahn de New York au mont Sinaï, faisait partie des 27 scientifiques qui ont signé une déclaration influente en février 2020 faisant exploser des suggestions selon lesquelles Covid-19 pourrait avoir fui de l’Institut chinois de virologie de Wuhan. « Nous sommes solidaires pour condamner fermement les théories du complot suggérant que le Covid-19 n’a pas d’origine naturelle », a-t-il ajouté. ont déclaré les négateurs des fuites de laboratoire dans leur déclaration, publiée dans The Lancet, une prestigieuse revue médicale britannique.

Ce point de vue est devenu la doctrine officielle de Covid-19 pour les médias grand public et les plateformes de médias sociaux, qui ont censuré les discours dissidents. Mais avec des rapports faisant surface ces dernières semaines concernant des membres du personnel du laboratoire de Wuhan souffrant de symptômes de type Covid à l’automne 2019, même le Washington Post, qui se moquait auparavant des spéculations sur les fuites de laboratoire, a admis qu’il ne s’agissait pas d’un « complot démystifié », mais l’une des options.





« Je pense qu’une enquête approfondie sur l’origine du virus Covid-19 est nécessaire », Palese, 77 ans, a déclaré vendredi au UK Daily Mail. « Beaucoup d’informations inquiétantes ont fait surface depuis la lettre du Lancet que j’ai signée, donc je veux voir des réponses couvrant toutes les questions. »

De nombreuses questions de ce type ont été déclarées interdites dans la déclaration du Lancet, selon laquelle les scientifiques ayant analysé les génomes du virus « conclusion écrasante » que Covid-19 devait provenir de la faune. Palese et les autres signataires ont ensuite félicité la Chine pour son « partage des données rapide, ouvert et transparent » et a appelé les autres à « se tenir aux côtés de nos collègues en première ligne » à Wuhan. Ils ont ajouté, « Les théories du complot ne font que créer de la peur, des rumeurs et des préjugés qui mettent en péril notre collaboration mondiale dans la lutte contre le virus. »

Le chercheur médical britannique Jeremy Farrar, qui a également signé la lettre, a également un ton différent. Il a déclaré au Daily Mail qu’il était toujours en faveur de la théorie selon laquelle le virus serait originaire d’un animal sauvage, mais « Il existe d’autres possibilités qui ne peuvent pas être complètement exclues, et il est essentiel de garder l’esprit ouvert. »

Peter Daszak, président de l’Alliance EcoHealth, qui a envoyé 600 000 $ de l’argent des contribuables américains pour aider à financer la recherche au laboratoire de Wuhan, a orchestré la déclaration dans The Lancet. Il faisait également partie d’une équipe de l’Organisation mondiale de la santé qui a enquêté sur les origines de Wuhan. L’enquête consistait en une visite de trois heures au laboratoire de Wuhan.





Daszak a fait face à des critiques selon lesquelles il était en conflit d’intérêts à la fois en tant que bailleur de fonds et enquêteur du laboratoire. Ironiquement, il fait également partie d’un « force d’intervention » formé en novembre dernier par The Lancet pour enquêter sur le début de la pandémie.

Le scientifique controversé a également des liens avec le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche et principale autorité du gouvernement américain sur Covid-19. Les e-mails de Fauci obtenus par les médias en vertu des demandes de la Freedom of Information Act et publiés cette semaine ont révélé une note d’avril 2020 dans laquelle Daszak a remercié Fauci d’avoir aidé à rejeter la théorie des fuites de laboratoire.

« Je voulais juste dire un merci personnel au nom de notre personnel et de nos collaborateurs pour s’être levé publiquement et déclarer que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour COVID-19 d’un débordement de chauve-souris à l’homme, pas une libération de laboratoire du Institut de virologie de Wuhan », Daszak a écrit. Il a appelé les commentaires de Fauci « courageux » et l’a félicité comme une « voix de confiance » qui aiderait « dissiper les mythes qui circulent autour des origines du virus. »

Fauci a répondu, « Merci beaucoup pour votre aimable note. »

