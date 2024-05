Un scientifique propose une nouvelle loi universelle de la biologie qui pourrait expliquer le vieillissement

La vie semble exiger au moins une certaine instabilité. Ce fait devrait être considéré comme une universalité biologique, propose John Tower, biologiste moléculaire à l’Université de Californie du Sud.

Les lois biologiques sont on pense que c’est rare et décrire des modèles ou des principes d’organisation qui semblent généralement omniprésents. Même si elles peuvent être plus fragiles que les absolus des mathématiques ou de la physique, ces règles en biologie nous aident néanmoins à mieux comprendre les processus complexes qui régissent la vie.

La plupart des exemples que nous avons trouvés jusqu’à présent semblent concerner la conservation des matériaux ou de l’énergie, et donc la tendance de la vie à la stabilité.

Par exemple, La règle d’Allen, formulé en 1877, indique que les animaux à sang chaud vivant dans les régions plus froides ont besoin de membres plus robustes avec moins de surface pour conserver la chaleur corporelle, alors que dans les régions plus chaudes, c’est l’inverse. Mais comme pour tout ce qui est biologique, il existe quelques exceptions: y compris les jambes courtes chiens de brousse trouvé en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et le grenouille rousse.

Un autre exemple de « règles » biologiques réside dans la répétition de structures qui obéissent à des lois mathématiques de puissance à mesure qu’elles augmentent en taille, comme la spirale en constante expansion d’une coquille de nautile. Ceux-ci sont répandus à travers de nombreux systèmes biologiques et encore une fois, des stratégies sont censées conserver l’utilisation de l’énergie et des matériaux. La façon dont les abeilles fabriquent des nids d’abeilles hexagonaux est un autre exemple intelligent.

« Les structures auto-similaires, y compris les spirales logarithmiques, sont considérées comme le moyen le plus économique d’augmenter la taille d’une structure, sans changer de forme ni détruire la structure existante. » explique La tour.

Son concept, appelé « instabilité sélectivement avantageuse », remet cependant en question cette tendance à la conservation des ressources dans les systèmes biologiques.

Il affirme qu’au moins une certaine volatilité est une nécessité biologique fondamentale, malgré une telle instabilité conduisant à la perte de ressources. C’est parce qu’il y a d’autres choses à gagner.

« Une instabilité sélectivement avantageuse augmente la complexité du système, et cette complexité accrue présente des avantages potentiels », a déclaré Tower. écrit. Ces avantages incluent le pouvoir de changer et donc de s’adapter, qui se produit à tous les niveaux biologiques, du niveau moléculaire à la population.

« Même les cellules les plus simples contiennent des protéases et des nucléases et dégradent et remplacent régulièrement leurs protéines et ARN, ce qui indique qu’une instabilité sélectivement avantageuse est essentielle à la vie », a déclaré Tower. dit.

L’exigence d’instabilité conduit inévitablement à une perte d’énergie et de ressources, et à l’accumulation de mutations génétiques qui peuvent être soit nocives, soit bénignes. C’est ainsi que nous aboutissons au vieillissement biologique, Tower spécule.

Pourtant, sans l’instabilité et ses inconvénients, la vie ne serait pas capable de s’adapter et de s’épanouir dans un espace et un temps changeants.

Nous sommes donc tous pris dans une lutte acharnée contradictoire entre le besoin de stabilité et l’instabilité, faisant des compromis dans les deux cas.

« La science a été fascinée ces derniers temps par des concepts tels que Théorie du chaos, criticité, Modèles de Turing et ‘conscience cellulaire, » dit La tour.

« La recherche dans ce domaine suggère qu’une instabilité sélectivement avantageuse joue un rôle important dans la production de chacun de ces phénomènes. »

Cette recherche a été publiée dans Frontières du vieillissement.