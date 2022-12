Un scientifique propose de construire une “bulle forestière” de 50 acres sur Mars

La science-fiction a une longue histoire d’imagination d’environnements hors du monde remplis de plantes et d’animaux, vivant souvent sous une structure transparente. Essentiellement, la Terre dans une bulle. Maintenant, un botaniste et écologiste a élaboré une proposition détaillée pour une réserve naturelle extraterrestre qui pourrait être construite sur Mars.

L’ETNR proposé serait une “bulle forestière” confinée conçue pour imiter un écosystème semblable à la Terre. Tout en agissant comme une réserve naturelle, elle serait aussi un lieu de refuge pour les humains et fournirait de la nourriture et des matières premières aux colons.

Paul Smithprofesseur au département de génie civil de l’Université de Bristol, publié la proposition dans l’International Journal of Astrobiology le mois dernier. Cela peut sembler une idée farfelue, mais Smith expose les concepts de base et aborde certains des nombreux défis.

Paul Smith



La proposition de Smith traite des défis uniques de l’atmosphère, de la température, des saisons, du rayonnement, de la météo, de la gravité et de la lumière solaire disponible de Mars, et Smith propose une liste de la vie terrestre qui pourrait s’adapter à la vie sur Mars. Côté végétal, cela inclut certains genévriers et bouleaux. Pour les créatures, Smith suggère des microbes du sol, des champignons et des invertébrés comme les vers de terre et les araignées.

Notamment, les vertébrés non humains, comme les oiseaux, les poissons et les ratons laveurs, ne figurent pas sur la liste. Smith aborde les considérations éthiques de forcer les animaux dans un habitat extraterrestre où ils peuvent ne pas être en mesure de se livrer à leurs comportements naturels.

Mars pits : regardez dans les abysses avec ces images sauvages de la NASA Voir toutes les photos



Smith ne cherche pas à créer un clone d’une forêt terrestre existante. “Les concepteurs d’ETNR devraient considérer les espèces comme des rouages ​​écologiques qui pourraient être assemblés dans des écosystèmes fonctionnels”, écrit-il. “La reproduction des forêts terrestres est actuellement irréalisable, mais le développement de nouveaux écosystèmes, fonctionnant de manière inattendue, est concevable.”

Cependant, Smith note qu’il n’a pas pris en compte l’économie de la situation dans son article. Envoyer des gens dans l’espace coûte déjà assez cher… regarde juste les milliardaires qui ont fait des balades – vous pouvez donc imaginer à quel point l’établissement de toute une gamme de vies peut être coûteux.

C’est le bon moment pour une expérience de pensée comme celle-ci. Comme Smith l’appelle dans l’article, la population humaine sur Terre est en plein essor (jusqu’à 8 milliards maintenant) et exerce une pression sur la nature à mesure que les gens s’étendent et s’approprient des terres pour vivre, cultiver et extraire des ressources.

Combinez cela avec le crise climatique croissante et il n’est pas étonnant que certaines personnes se tournent vers Mars comme un refuge possible non seulement pour les humains, mais pour d’autres espèces, à la fois végétales et animales.

“La tâche des concepteurs est ardue mais, si la survie de la vie terrestre doit être assurée, des défis doivent être surmontés”, écrit Smith dans sa conclusion.