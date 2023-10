Un scientifique gouvernemental de haut rang aurait qualifié Rishi Sunak de « Dr Death » à cause de son programme de restaurant Eat Out to Help Out pendant la crise de Covid.

Le professeur Dame Angela McClean a fait cette remarque dans un WhatsApp présenté aujourd’hui à l’enquête Covid.

Crédit : Rishi Sunak Twitter

Dans le message envoyé à son collègue expert, le professeur John Edmunds, elle a commenté : « Dr Death the Chancellor ».

Le professeur Edmunds a déclaré à l’enquête qu’il pourrait s’agir d’une référence au programme de M. Sunak qui accordait des réductions aux convives à l’été 2020.

Le programme de relance de l’économie a accordé aux convives des réductions pour manger dans les restaurants à l’été 2020 après le premier confinement.

Les recherches ont depuis suggéré que ce projet avait alimenté la propagation du virus, qui a ensuite rebondi.

On pense que cela a provoqué une vague plus importante et plus meurtrière cet hiver-là.

Le professeur Edmunds a déclaré que cela « encourageait les gens à prendre un risque épidémiologique ».

M. Sunak est devenu un nom connu après être devenu chancelier le 13 février 2020, juste un mois avant le confinement du pays en raison de la pandémie de coronavirus.

Cependant, il a démissionné de ses fonctions de chancelier le 5 juillet 2022, déclarant que le gouvernement devait « être dirigé de manière appropriée, compétente et sérieuse ».