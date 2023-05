Un scientifique prétend avoir la réponse au mystère du tristement célèbre Triangle des Bermudes

Un scientifique australien dit avoir découvert le mystère qui se cache derrière le tristement célèbre Triangle des Bermudes, connu pour ses légendes urbaines et ses histoires de disparitions de navires et d’avions déroutants dans l’ouest de l’Atlantique Nord.

Située entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, cette étendue de mer précaire est sujette à des conditions météorologiques changeantes, à des niveaux de mer variables et à des réalités de navigation complexes qui lui ont donné un autre nom inquiétant : le Triangle du Diable.

LE TRIANGLE DES BERMUDES N’EST PAS UN MYSTÈRE, EXPLIQUE UN SCIENTIFIQUE DE L’OCÉAN

Cependant, le scientifique australien Karl Kruszelnicki a soutenu qu’il n’y avait pas d’explications surnaturelles pour les contes qui entourent la région interdite, mais plutôt une question de « probabilités », a rapporté Popular Mechanics cette semaine.

« Le nombre [of ships and planes] qui disparaissent dans le Triangle des Bermudes est le même que partout dans le monde en pourcentage », a-t-il déclaré à The Independent en 2017.

UNE ÉPAVE DU TRIANGLE DES BERMUDES DÉCOUVERTE PRESQUE 100 ANS APRÈS SA DISPARITION

Kruszelnicki a répété sa croyance en 2022, et elle a refait surface plus tôt ce mois-ci, notant que l’erreur humaine et les mauvaises conditions météorologiques sont probablement à l’origine de toutes les disparitions qui ont contribué au superstition associée au Triangle des Bermudesy compris la perte du vol 19 en 1945.

Le vol 19 était un groupe de cinq avions Navy Avenger qui ont tous disparu sans laisser de trace alors qu’ils volaient au large de la Floride le 5 décembre 1945.

Cependant, les affirmations de Kruszelnicki ne sont pas nouvelles.

La National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA) maintient également la position de Kruszelnicki et dans un rapport de 2010 écrit : « Il n’y a aucune preuve que des disparitions mystérieuses se produisent avec une plus grande fréquence dans le Triangle des Bermudes que dans toute autre grande zone océanique très fréquentée. . »

« La marine américaine et les garde-côtes américains soutiennent qu’il n’y a pas d’explications surnaturelles aux catastrophes en mer », a également noté la NOAA. « Leur expérience suggère que les forces combinées de la nature et de la faillibilité humaine surpassent même la science-fiction la plus incrédule. »

De même, la compagnie d’assurances Lloyd’s of London aurait maintenu cette position depuis les années 1970.