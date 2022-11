Un scientifique offre une explication au “mystère du grand mouton”

Les animaux d’une ferme chinoise, filmés en train de tourner en rond pendant des jours, pourraient souffrir de claustrophobie

Un scientifique a offert une explication plutôt triste pour un phénomène bizarre dans lequel des centaines de moutons ont été vus marchant en rond pendant 12 jours dans une ferme en Chine.

Matt Bell, professeur et directeur du département d’agriculture de l’Université Hartpury au Royaume-Uni, a déclaré que les animaux présentés dans une vidéo virale pouvaient souffrir de stress lié à la claustrophobie.

Le grand mystère du mouton ! Des centaines de moutons marchent en cercle pendant plus de 10 jours en Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine. Les moutons sont en bonne santé et la raison de ce comportement étrange reste un mystère. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK – Quotidien du Peuple, Chine (@PDChina) 16 novembre 2022

“Il semble que les moutons soient dans l’enclos pendant de longues périodes, ce qui pourrait conduire à un comportement stéréotypé, avec des cercles répétés dus à la frustration d’être dans l’enclos et à la limitation. [as to where they can go]. Ce n’est pas bien,” a-t-il déclaré à Newsweek.

Étant des animaux de troupeau, d’autres moutons ont rejoint leur “copains“, a ajouté Bell.

Certaines autres théories, cependant, suggèrent que les animaux pourraient avoir souffert d’une maladie bactérienne appelée listériose. La maladie peut entraîner une désorientation et un comportement déconcertant. Cependant, le fait que la maladie tue généralement un animal en quelques jours suggère que cette hypothèse est peu probable.

La vidéo a été initialement publiée sur Twitter par le Quotidien du Peuple. Selon le média chinois géré par l’État, qui a qualifié le phénomène de “grand mystère de moutons”, les images ont été enregistrées dans la province de Mongolie intérieure.

“Les moutons sont en bonne santé et la raison de ce comportement étrange reste un mystère”, Le Quotidien du Peuple a déclaré dans un post plus tôt ce mois-ci.

Dans une interview avec des points de vente locaux la semaine dernière, la propriétaire de la ferme, identifiée comme étant Mme Miao, a déclaré que le mouvement circulaire avait commencé avec seulement quelques moutons avant que d’autres du même enclos ne se joignent plus tard. Des troupeaux de moutons de 33 enclos avaient agi de manière normale, a déclaré Mme Miao.

Il n’y a eu aucune mise à jour de la ferme depuis la mi-novembre.

L’année dernière, un troupeau de moutons dans l’East Sussex, en Angleterre, a suscité un émoi similaire après avoir été photographié debout en cercles concentriques.