Le même jour, cependant, un son inédit a été diffusé, le scientifique mettant apparemment en doute l’utilité de négocier avec les États-Unis. « L’Amérique ne peut pas être compromise », dit Fakhrizadeh, dans un enregistrement qui aurait été tourné cette année. Cela semblait être un rappel de la part des extrémistes iraniens que Fakhrizadeh était vraiment l’un d’entre eux.

Les rapports de duel soulignent le débat intense que la mort de Fakhrizadeh – dans une embuscade brutale à la lumière du jour vendredi à l’est de la capitale, Téhéran – a suscité dans son pays, y compris sur qui était responsable des problèmes de sécurité impliqués dans le meurtre et le ses conséquences. Le plus urgent est un différend sur la meilleure façon de répondre à l’Iran – avec retenue, colère ou quelque chose entre les deux.

Les arguments au sujet de Fakhrizadeh sont utilisés comme câlins par les conservateurs et les réformateurs qui sont engagés dans « la politique actuellement très controversée de l’Iran », a déclaré Ali Reza Eshraghi, chercheur invité au Center for Middle East and Islamic Studies de l’Université de Caroline du Nord.

L’issue de ces débats pourrait avoir de profondes implications pour l’administration Biden, qui espère reprendre les négociations nucléaires après quatre ans de campagne de «pression maximale» du président Trump contre Téhéran.

Le parlement iranien, dominé par les conservateurs, a répondu à l’assassinat en adoptant mercredi une loi visant à augmenter immédiatement l’enrichissement d’uranium à des niveaux bien supérieurs aux niveaux autorisés par l’accord sur le nucléaire et à suspendre les inspections nucléaires des Nations Unies si les sanctions pétrolières et bancaires contre l’Iran ne sont pas levées début février. Ces mesures compliqueraient probablement les ambitions du président élu Biden de renégocier un accord avec l’Iran.

Rohani a repoussé: « Continuons avec soin et patience ceux qui ont plus de 20 ans d’expérience dans la diplomatie et qui ont vaincu les États-Unis à plusieurs reprises au cours des trois dernières années », a-t-il déclaré lors d’une cérémonie au ministère de l’Énergie jeudi. .

On ne sait toujours pas si les dirigeants iraniens mettront en œuvre le plan d’ici la date limite de février. Pourtant, Téhéran est susceptible de rechercher de plus grandes concessions de l’Occident dans toute nouvelle négociation nucléaire, en utilisant le meurtre de Fakhrizadeh – une nouvelle plainte – comme levier, ont déclaré les analystes.

Le meurtre – largement attribué à Israël et considéré par les Iraniens comme une insulte nationale flagrante – pourrait également avoir un impact sur un public battu par une année de difficultés extraordinaires, y compris l’épidémie de coronavirus la plus grave au Moyen-Orient et une épidémie économique. crise exacerbée par un régime étouffant de sanctions occidentales. Ces derniers jours, les gens se sont préparés à une nouvelle répression étatique de la dissidence, « avec une excuse pour s’unir contre une puissance envahissante étrangère », a déclaré Amir, un étudiant universitaire de 30 ans étudiant la philosophie à Téhéran, qui a parlé de la à condition que seul son prénom soit utilisé par crainte pour sa sécurité.

Fakhrizadeh était une figure clé du programme d’armes nucléaires dissous de l’Iran et l’un des responsables les mieux gardés de l’Iran. L’embuscade fatale est largement considérée comme la dernière d’une série d’erreurs graves commises par les services de sécurité et de renseignement iraniens, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). L’année a commencé par une frappe de drone américain à Bagdad qui a tué un commandant supérieur du CGRI, le général de division Qasem Soleimani, et quelques jours plus tard, les forces de sécurité iraniennes ont accidentellement abattu un avion de ligne ukrainien, tuant les 176 personnes à bord. En juillet, un incendie s’est déclaré dans une installation nucléaire mise en cause par les autorités iraniennes. « sabotage. En août, des agents israéliens agissant au nom des États-Unis ont assassiné un haut responsable d’Al-Qaïda à Téhéran.

Après la mort de Fakhrizadeh, les responsables iraniens ont tenté d’écarter toute responsabilité pour des problèmes de sécurité. « Il y a une sorte de jeu de blâme entre le ministère du renseignement du gouvernement et le ministère du renseignement du CGRI », deux parties concurrentes du système politique divisé de l’Iran, a déclaré Ellie Geranmayeh, directrice adjointe des programmes pour le Moyen-Orient. et l’Afrique du Nord au Conseil européen des relations extérieures. .

Alors que la nouvelle de l’embuscade se répandait, les médias iraniens, sur la base de témoins oculaires, ont rapporté que jusqu’à 12 auteurs pourraient être impliqués puis s’échapper. Lundi, les responsables ont publié une nouvelle histoire apparemment destinée à sauver la face: l’attaque était « un meurtre très compliqué commis à distance à l’aide d’appareils électroniques », a déclaré au gouvernement iranien Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne. télévision d’État: selon l’agence de presse Reuters.

L’assassinat a accru «la chaleur de l’extrémité plus conservatrice» du système politique iranien sur Rohani, qui représente un camp plus ouvert aux négociations nucléaires avec les puissances occidentales. « Il y a beaucoup de réactions négatives en Iran en ce moment sur la nécessité de riposter, la nécessité d’intensifier le programme d’énergie nucléaire », a déclaré Narges Bajoghli, un expert iranien de la School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins.

Le vote parlementaire pour augmenter l’enrichissement nucléaire et suspendre les inspections de l’ONU est le coup le plus clair tiré par les conservateurs à ce jour.

La législation a été finalisée après une réunion de va-et-vient avec le Conseil des gardiens, qui examine de telles propositions, et donne aux pays européens deux mois pour alléger les sanctions et accorder l’accès aux systèmes bancaires internationaux. C’est un calendrier difficile, étant donné que le président Trump est en fonction jusqu’en janvier.

Le gouvernement Rohani a une obligation technique de mettre en œuvre la législation. Mais le dossier nucléaire iranien est sous l’autorité du Conseil suprême de sécurité nationale, un organe de dirigeants militaires et politiques qui reflète en fin de compte les préférences de l’ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême du pays. En février, le conseil décidera si le plan va de l’avant, a déclaré Geranmayeh. Pour l’instant, la législation reste symbolique, une démonstration de force qui augmente la pression sur le camp de Rohani.

Quoi qu’il en soit, la législation et l’attention qu’elle a reçue étaient « indicatives du débat plus large en cours » sur la question de savoir si le meurtre fournissait un levier supplémentaire que l’Iran pourrait utiliser dans ses négociations avec les États-Unis, a déclaré Bajoghli.

Aucune des factions politiques les plus influentes de l’Iran ne s’est opposée aux négociations avec l’Occident, qui pourraient mettre fin aux sanctions américaines paralysantes imposées après que l’administration Trump s’est unilatéralement éloignée de l’accord nucléaire de 2015, a déclaré Geranmayeh. Mais il y avait « un désaccord considérable sur le point de savoir si l’Iran sous Rohani … menace d’être à nouveau trompé par l’Amérique », a-t-elle déclaré.

Le meurtre de Fakhrizadeh menace désormais d’élargir encore le fossé entre l’Iran et les États-Unis, a déclaré Afshon Ostovar, professeur agrégé des affaires de sécurité nationale à la US Naval Postgraduate School.

Il existe un consensus croissant aux États-Unis sur le fait que des questions sans rapport avec le programme nucléaire iranien – telles que le développement de missiles balistiques et le soutien aux milices par procuration ailleurs dans la région – pourraient devoir faire partie d’un futur accord. L’Iran, d’un autre côté, estime que tout accord « devrait être plus faible et plus incitatif que le premier », a-t-il déclaré.

Alors que l’Iran doit organiser des élections présidentielles ce printemps, certains analystes prédisent que les factions extrémistes pourraient l’emporter et consolider leur emprise sur le pouvoir, ce qui complique encore les espoirs de Biden d’une nouvelle vie dans la diplomatie avec Téhéran. « Je pense que certaines opportunités se referment », a déclaré Eshraghi.

S’il est peut-être plus facile pour le gouvernement Biden de négocier avec les réformateurs, une victoire des conservateurs n’arrêtera pas nécessairement la diplomatie. Un gouvernement plus dur en Iran « permettrait un rapprochement plus lent – mais en même temps un qui pourrait prendre plus de temps », a déclaré Eshraghi.

« On a beaucoup parlé en Iran que Rohani ne devrait pas être en charge de ces négociations – c’est un gouvernement faible » – et que les négociations sont plutôt gérées par le Conseil suprême de sécurité nationale, a-t-il dit.

Un joker est la possibilité que l’administration Trump ou des alliés tels qu’Israël lancent une autre attaque dans les semaines à venir, peut-être pour éviter une nouvelle pression diplomatique de la part de l’équipe Biden.

« Jusqu’à présent, et je pense que cela continuera à être le cas, l’establishment iranien a décidé à tous les niveaux qu’il continuerait avec » la plus grande retenue « , comme ils l’appellent », a déclaré Bajoghli.

D’autres analystes ne sont pas si sûrs.

Dans les jours qui ont précédé le meurtre de Fakhrizadeh, un échange de prisonniers a fait naître l’espoir d’un soulagement des tensions internationales. L’Iran avait libéré un universitaire australien emprisonné, apparemment en échange de trois agents iraniens emprisonnés en Thaïlande depuis 2012 pour un complot raté visant à tuer des diplomates israéliens.

Ces agents avaient pour mission de riposter aux meurtres antérieurs de scientifiques nucléaires par Israël, mais ils ont échoué. Leur retour en Iran, où un héros a été accueilli, a été considéré comme une réalisation par les services de sécurité et de renseignement iraniens et « avait plus ou moins fermé ce cercle de la guerre de l’ombre contre le programme nucléaire », a déclaré Ostovar.

Le meurtre de Fakhrizadeh a peut-être amené l’Iran à un nouveau cas.

«Comment l’Iran gère-t-il cela? Que font-ils? Vous ne voulez pas que cela continue », a-t-il dit.