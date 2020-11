Un scientifique nucléaire iranien est “ assassiné près de Téhéran ” selon des informations en Iran

Un scientifique nucléaire surnommé «le père de la bombe iranienne» a été assassiné, selon les médias d’Etat.

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi – professeur de physique et ancien officier de la Les gardiens de la révolution iraniens ont été la cible d’une «opération terroriste» près de Téhéran, ont déclaré des sources à l’agence de presse officielle IRIB.

L’assassinat présumé est survenu quelques jours à peine après que les forces de défense israéliennes ont reçu l’ordre de se préparer à ce que les États-Unis ordonnent potentiellement une frappe militaire contre l’Iran avant la fin du mandat de Donald Trump à la présidence.

De hauts responsables israéliens ont mis en garde contre “ une période très sensible ” dans les semaines à venir alors que Trump se prépare à céder le pouvoir au président élu Joe Biden.

Fakhrizadeh-Mahabadi a été nommé dans les résolutions de l’ONU sur les sanctions en raison de son travail à la tête du groupe de l’Organisation iranienne de l’innovation et de la recherche défensives en 2008.

Les États-Unis accusent l’organisation – connue sous son acronyme en farsi SPND – de superviser les recherches relatives au nucléaire pour l’Iran et de participer activement à la formation de nouveaux scientifiques.

jeEn 2007, il s’est révélé être le président du Field for the Expansion of Deployment of Advanced Technology (FEDAT) dans un document iranien divulgué.

La FEDAT était le nom générique de l’organisation derrière le programme d’armes nucléaires de l’Iran.

Le document divulgué prétendait montrer le plan quadriennal du pays pour développer un initiateur de neutrons au deutéride d’uranium.

Dans un souci de prudence, Israël se préparerait à d’éventuelles représailles de la part de l’Iran, rapporte Axios.

Plus tôt ce mois-ci, Trump a tenu une réunion du bureau ovale où il a été “ dissuadé ” de lancer des frappes contre l’Iran après qu’un précédent rapport de l’ONU a montré une augmentation massive des stocks nucléaires en violation du pacte de l’ère Obama que Trump a abandonné en 2018.

Des sources de la défense ont déclaré au New York Times que Trump avait demandé des options sur un bombardement – susceptible d’avoir ciblé la principale installation nucléaire d’Iran, Natanz.

Et la semaine dernière, un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) des Nations Unies a montré que l’Iran avait mis en marche des centrifugeuses à uranium avancées installées sur son site souterrain de Natanz.

Il a été révélé que Téhéran pompait du combustible nucléaire dans des machines IR-2m de haute technologie à Natanz, en violation d’un accord international visant à n’utiliser que des machines IR-1 de première génération.

L’assassinat rapporté de Fakhrizadeh-Mahabadi a conduit beaucoup de gens à spéculer qu’il est «le nucléaire iranien Qassem Soleimani».

Soleimani, un général de division du Corps des gardiens de la révolution islamique, a été assassiné lors d’une frappe de drone américaine en janvier de cette année.

Un porte-parole de l’Organisation de l’énergie atomique en Iran a souligné qu’aucun accident ne s’était produit et que tous les scientifiques étaient sains et saufs.