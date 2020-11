Un scientifique nucléaire iranien assassiné

WASHINGTON – Un scientifique nucléaire iranien de haut niveau a été assassiné, selon le ministère iranien des Affaires étrangères.

Mohsen Fakhrizadeh, surnommé le “père de la bombe iranienne”, est décédé des suites de ses blessures après que des assassins armés aient tiré sur sa voiture, selon des informations des médias iraniens qui n’ont pas été confirmées de manière indépendante par NBC News.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a condamné le meurtre sur Twitter.

Le Pentagone a refusé de commenter. Le département d’État et le Conseil national de sécurité n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Le président Donald Trump a cependant retweeté un article de presse et un commentaire sur la mort de Fakhrizadeh.

Les tensions entre Washington et Téhéran se sont montées à la suite du retrait de Trump de l’accord historique sur le nucléaire iranien, le qualifiant de «pire accord de tous les temps».

Le Plan d’action global conjoint de 2015, ou accord JCPOA, négocié par l’administration Obama, a levé les sanctions contre l’Iran qui avait paralysé son économie et réduit de moitié environ ses exportations de pétrole. En échange d’un allègement des sanctions, l’Iran a accepté des limites à son programme nucléaire jusqu’à l’expiration des termes en 2025.

L’administration Trump a retiré les États-Unis du JCPOA en 2018.

Trump a précédemment déclaré qu’il souhaitait conclure un accord plus large avec l’Iran qui impose des limites plus strictes à son travail sur les missiles nucléaires et balistiques et supprime le rôle du régime dans les guerres par procuration régionales. Téhéran a refusé de négocier tant que les sanctions américaines restent en place.

En octobre, les États-Unis ont réimposé unilatéralement les sanctions de l’ONU à Téhéran par le biais d’un processus de redressement, que d’autres membres du Conseil de sécurité de l’ONU avaient précédemment déclaré que Washington n’avait pas le pouvoir d’exécuter parce qu’il s’était retiré de l’accord nucléaire en 2018.

Plus tôt cette année, une frappe américaine qui a tué le haut commandant militaire iranien a conduit le régime à réduire davantage le respect du pacte nucléaire international. En janvier, l’Iran a déclaré qu’il ne limiterait plus sa capacité d’enrichissement d’uranium ou sa recherche nucléaire.