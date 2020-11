Un scientifique nucléaire iranien abattu près de Téhéran

Un scientifique nucléaire iranien décrit comme le gourou du programme nucléaire iranien a été abattu dans la rue dans une ville près de Téhéran.

Mohsen Fakhrizadeh a été pris en embuscade dans la ville d’Absard, à 70 km à l’est de Téhéran. Quatre assaillants ont ouvert le feu après que des témoins aient entendu une explosion. Les efforts pour réanimer Fakhrizadeh ont échoué et son garde du corps a également été blessé.

Un conseiller du chef suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a juré que le pays exercerait des représailles contre les auteurs. “Nous frapperons comme le tonnerre les assassins de ce martyr opprimé et leur ferons regretter leur action”, a tweeté Hossein Dehghan, un commandant militaire.

Le ministère iranien de la Défense a confirmé la mort de Fakhrizadeh dans un communiqué. «Lors de l’affrontement entre son équipe de sécurité et les terroristes, Mohsen Fakhrizadeh a été grièvement blessé et emmené à l’hôpital», a-t-il indiqué. «Malheureusement, l’équipe médicale n’a pas réussi à le faire revivre, et il y a quelques minutes, ce directeur et scientifique, après des années d’efforts et de lutte, a atteint un haut degré de martyre.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a immédiatement identifié Israël comme le coupable probable. «Les terroristes ont assassiné un éminent scientifique iranien aujourd’hui», a-t-il tweeté. «Cette lâcheté – avec des indications sérieuses du rôle israélien – montre un bellicisme désespéré des auteurs. L’Iran appelle la communauté internationale – et en particulier l’UE – à mettre un terme à leur honteux double standard et à condamner cet acte de terreur d’État. »

La voiture endommagée du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh après avoir été attaquée près de la capitale. Photographie: IRIB NEWS AGENCY / AFP / Getty Images

Fakhrizadeh a été identifié par le Premier ministre israélien lors d’une présentation publique en 2018 comme le directeur du projet d’armes nucléaires de l’Iran. «Souvenez-vous de ce nom, Fakhrizadeh», a déclaré Benjamin Netanyahu lors de la présentation.

Il a accusé l’Iran à l’époque de cacher et d’étendre son savoir-faire en matière d’armes nucléaires, affirmant que les services de renseignement israéliens avaient obtenu une cache d’une demi-tonne d’archives nucléaires du pays.

L’attaque a été confirmée par la télévision d’État iranienne, mais a ensuite été démentie par l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI) avant d’être confirmée séparément par le ministère de la Défense. Des images du site présumé de l’attaque sont également apparues sur les sites d’information iraniens. Les forces de sécurité ont bloqué le boulevard où l’attaque a eu lieu.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré: «Nous ne commentons pas les informations des médias étrangers». Le bureau du Premier ministre a déclaré qu’il ne commenterait pas «ces rapports».

La confusion dans les médias iraniens reflétait les fortes tensions à l’intérieur de l’Iran, au milieu des informations selon lesquelles les services secrets et les services secrets israéliens auraient reçu le feu vert pour lancer des attaques contre les installations nucléaires iraniennes avant que Donald Trump ne démissionne de ses fonctions de président.

De nombreux responsables iraniens pensent que Trump, en collaboration avec Israël et l’Arabie saoudite, est déterminé à affaiblir ou à contrarier l’Iran avant le transfert du pouvoir américain le 20 janvier.

Hossein Dehghan, le principal conseiller militaire de Khamenei, a déclaré en référence à Trump: «Dans les derniers jours de la vie politique de leur allié de jeu, les sionistes cherchent à intensifier et à augmenter la pression sur l’Iran pour qu’il mène une guerre à part entière. La nuit est longue. Nous descendrons comme un éclair sur les assassins de ce martyr opprimé.

Le président élu américain, Joe Biden, a déclaré qu’il était prêt à rejoindre l’accord sur le nucléaire iranien et à lever certaines sanctions économiques tant que l’Iran reviendrait en conformité avec l’accord, en particulier sur ses stocks excédentaires d’uranium enrichi. Israël et l’Arabie saoudite veulent que les États-Unis restent en dehors de l’accord et poursuivent une politique de sanctions économiques maximales.

Fakhrizadeh, sur une liste de sanctions américaines, était considéré comme le principal gardien de la connaissance iranienne de son programme nucléaire. Général de brigade dans le Corps des gardiens de la révolution islamique et professeur de physique à l’Université Imam Hussein de la Garde, il était enveloppé de mystère.

Jusqu’en avril 2018, aucune photo de lui n’était accessible au public, et après le meurtre de plusieurs autres scientifiques nucléaires, un autre bouclier de secret et de sécurité avait été jeté autour de lui, dans le but de le protéger contre les assassins israéliens.

Il a pris la direction du Centre iranien de recherche en physique en 1988, puis est devenu chef de la recherche chez son successeur, l’Institut de physique appliquée, d’où le programme secret de recherche nucléaire de l’Iran a été mené.

Il n’avait jamais été interrogé par un membre de la surveillance nucléaire des Nations Unies, l’AIEA, mais avait été nommé dans l’un de leurs rapports.