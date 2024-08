Un scientifique met en garde contre les conseils de santé prodigués par des personnes de 100 ans — RT World News

Les choix de vie des centenaires ne garantissent pas nécessairement la longévité des autres, a déclaré un professeur de biogérontologie

Les choix de santé et de style de vie des personnes les plus âgées du monde ne doivent pas être considérés comme un modèle de longévité pour les autres, prévient Richard Faragher, professeur de biogérontologie à l’Université de Brighton au Royaume-Uni.

Selon le scientifique, la question de savoir pourquoi certaines personnes vivent jusqu’à 100 ans et d’autres non est toujours débattue. La plupart des experts indiquent que la chance ou la bonne génétique sont les raisons probables de la longévité. Il a toutefois souligné que les experts s’accordent sur un point : les personnes qui souhaitent vivre plus longtemps devraient « Ne suivez jamais, jamais les conseils de santé et de style de vie d’un centenaire. »

Son avertissement intervient quelques jours seulement après le décès de la femme la plus âgée du monde, Maria Branyas Morera, décédée dans son sommeil à l’âge de 117 ans le 19 août. Morera a attribué sa longévité à « De l’ordre, de la tranquillité… pas de soucis, pas de regrets, beaucoup de positivité et rester loin des personnes toxiques. » Son décès a été précédé par la mort de l’homme le plus âgé du monde, Juan Vicente Perez Mora, âgé de 114 ans, en avril dernier. Le secret de Mora pour une longue vie était de « travailler dur, se reposer pendant les vacances, se coucher tôt » et à « boire un verre d’aguardiente [a strong alcoholic drink] tous les jours. »















Dans une interview au Guardian publiée samedi, Faragher a déclaré que, comme Morera et Mora, la plupart des centenaires ne parlent pas d’exercice ou d’alimentation saine lorsqu’ils commentent leur longue vie. Il a noté que certaines des personnes les plus âgées du monde admettaient avoir été des fumeurs et avoir bu de l’alcool sans retenue, ce qui « Cela va à l’encontre de nombreuses données épidémiologiques dont nous disposons sur la manière de prolonger votre espérance de vie en bonne santé. »

« Ce n’est pas parce que vous avez survécu à 60 cigarettes par jour que fumer 60 cigarettes par jour est bon pour vous… Le fait que [centenarians] « Ceux qui font beaucoup de ces choses malsaines et qui continuent à s’en sortir sans problème disent qu’ils ont soit de la chance, soit qu’ils sont généralement très bien dotés », Il a noté que l’idée selon laquelle avoir une attitude mentale positive, mentionnée par Morera, peut aider à promouvoir la longévité pourrait être un cas de causalité inverse, car les gens ont tendance à être plus calmes lorsqu’ils sont en bonne santé.

« À quand remonte la dernière fois où vous avez eu une attitude mentale vraiment positive et un mal de dents ? » il a dit.

Après le décès de Morera, la personne la plus âgée du monde est la Japonaise Tomiko Itooka, née le 23 mai 1908, à l’âge de 116 ans, selon le groupe de recherche en gérontologie américain. La personne la plus âgée à avoir jamais vécu est la Française Jeanne Louise Calment, décédée en 1997 à l’âge de 122 ans, selon le Guinness Book.