Un scientifique iranien lié au programme nucléaire militaire tué

Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh portait “ de sérieuses indications ” sur le rôle israélien, mais n’a pas donné de détails

Un scientifique iranien nommé par Israël comme le chef du programme nucléaire militaire dissous de la République islamique a été tué vendredi dans une embuscade à la périphérie de Téhéran, ont indiqué les autorités.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a allégué le meurtre de Mohsen Fakhrizadeh portait des «indications sérieuses» d’un rôle israélien, mais n’a pas donné de détails. Israël, longtemps soupçonné d’avoir tué plusieurs scientifiques nucléaires iraniens il y a dix ans, a refusé de commenter immédiatement. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit une fois au public de «se souvenir de ce nom» en parlant de Fakhrizadeh.

Le meurtre risque d’augmenter encore les tensions à travers le Moyen-Orient, près d’un an après que l’Iran et les États-Unis se soient tenus au bord de la guerre lorsqu’une frappe de drone américain a tué un haut général iranien à Bagdad. Cela intervient au moment où le président élu américain Joe Biden s’apprête à être inauguré en janvier et compliquera probablement ses efforts pour ramener l’Amérique à un pacte visant à garantir que l’Iran ne dispose pas de suffisamment d’uranium hautement enrichi pour fabriquer une arme nucléaire.

Cette photo publiée par l’agence de presse semi-officielle Fars montre la scène où Mohsen Fakhrizadeh a été tué à Absard, une petite ville juste à l’est de la capitale, Téhéran, Iran, le vendredi 27 novembre 2020 (Crédit: Agence de presse Fars via AP)

Cet accord, qui a vu l’Iran limiter son enrichissement d’uranium en échange de la levée des sanctions économiques, s’est entièrement effondré après le président américain Donald Trump s’est retiré de l’accord en 2018.

Trump lui-même a retweeté une publication d’un journaliste israélien Yossi Melman, un expert du service de renseignement israélien du Mossad, sur le meurtre. Le tweet de Melman a qualifié le meurtre de «coup psychologique et professionnel majeur pour l’Iran».

Les détails sur le meurtre sont restés minces dans les heures qui ont suivi l’attaque, qui s’est produite à Absard, un village juste à l’est de la capitale qui est une retraite pour l’élite iranienne. La télévision d’État iranienne a déclaré qu’un vieux camion contenant des explosifs caché sous un chargement de bois avait explosé près d’une berline transportant Fakhrizadeh.

Alors que la berline de Fakhrizadeh s’est arrêtée, au moins cinq hommes armés ont émergé et ont ratissé la voiture à feu rapide, a déclaré l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Fakhrizadeh est mort dans un hôpital après que les médecins et les ambulanciers n’ont pas pu le réanimer. Parmi les autres blessés figuraient les gardes du corps de Fakhrizadeh. Des photos et des vidéos partagées en ligne montraient une berline Nissan avec des trous de balle dans le pare-brise et du sang accumulé sur la route.

Si personne n’a revendiqué l’attaque, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a pointé du doigt Israël, qualifiant le meurtre d’acte de «terreur d’État».

«Les terroristes ont assassiné un éminent scientifique iranien aujourd’hui. Cette lâcheté – avec de sérieuses indications du rôle israélien – montre un bellicisme désespéré des auteurs », a écrit Zarif sur Twitter.

Sur cette photo publiée par le site officiel du bureau du chef suprême iranien, Mohsen Fakhrizadeh, à droite, participe à une réunion avec le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei à Téhéran, Iran, le 23 janvier 2019 (Bureau du guide suprême iranien via AP)

Hossein Dehghan, un conseiller du chef suprême iranien et candidat à la présidentielle aux élections iraniennes de 2021, a également blâmé Israël – et a lancé un avertissement.

«Dans les derniers jours de la vie politique de leur allié du jeu, les sionistes cherchent à intensifier et à accroître la pression sur l’Iran pour qu’il mène une guerre à part entière», a écrit Dehghan, semblant faire référence aux derniers jours de Trump au pouvoir. «Nous descendrons comme la foudre sur les assassins de ce martyr opprimé et nous leur ferons regretter leurs actes!»

L’attaque survient quelques jours à peine avant le dixième anniversaire du meurtre du scientifique nucléaire iranien Majid Shahriari que Téhéran a également imputé à Israël. Ces assassinats ciblés et d’autres se sont produits au moment où le soi-disant virus Stuxnet, considéré comme une création israélienne et américaine, a détruit les centrifugeuses iraniennes.

La zone autour d’Absard, qui offre une vue sur le mont Damavand, le plus haut sommet du pays, regorge de villas de vacances. Vendredi, dans le cadre du week-end iranien, les routes étaient plus vides que la normale en raison d’un verrouillage sur la pandémie de coronavirus, offrant à ses attaquants une chance de frapper avec moins de monde.

Cette photo publiée par l’agence de presse semi-officielle Fars montre la scène où Mohsen Fakhrizadeh a été tué à Absard, une petite ville juste à l’est de la capitale, Téhéran, Iran, le vendredi 27 novembre 2020 (Crédit: Agence de presse Fars via AP)

Fakhrizadeh a dirigé le soi-disant programme Amad de l’Iran qui, selon Israël et l’Occident, était une opération militaire examinant la faisabilité de la construction d’une arme nucléaire. Téhéran a longtemps maintenu son programme nucléaire à des fins uniquement civiles.

L’Agence internationale de l’énergie atomique déclare que l’Iran a «mené des activités liées au développement d’un dispositif explosif nucléaire» dans le cadre d’un «programme structuré» jusqu’à la fin de 2003. C’était le programme Amad, qui comprenait des travaux sur les explosifs brisants soigneusement programmés pour faire exploser une bombe nucléaire.

L’Iran a également «réalisé la modélisation informatique d’un engin explosif nucléaire» avant 2005 et entre 2005 et 2009, a déclaré l’AIEA. L’agence a cependant déclaré que ces calculs étaient «incomplets et fragmentés».

Les inspecteurs de l’AIEA surveillent désormais les sites nucléaires iraniens dans le cadre de l’accord nucléaire désormais en train de s’effondrer avec les puissances mondiales. Les experts estiment que l’Iran a suffisamment d’uranium faiblement enrichi pour fabriquer au moins deux armes nucléaires s’il choisit de poursuivre la bombe.

En 2018, Netanyahu a fait une présentation dans laquelle il a dévoilé ce qu’il a décrit comme du matériel volé par Israël dans des archives nucléaires iraniennes.

«Un élément clé du plan était de former de nouvelles organisations pour continuer le travail», a affirmé Netanyahu. «C’est ainsi que le Dr Mohsen Fakhrizadeh, chef du projet Amad, l’a exprimé. Souvenez-vous de ce nom, Fakhrizadeh.

