Un scientifique indien développe un modèle humain pour étudier les troubles cérébraux comme l’autisme

Un scientifique indien a développé des modèles humains pour étudier le développement des neurones et les troubles neuro-développementaux tels que l’autisme, qui peuvent aider à concevoir des stratégies de traitement pour ces troubles cérébraux. Yogita K. Adlakha, récipiendaire d’une bourse de la faculté INSPIRE instituée par le Département des sciences et de la technologie (DST), a réussi cet exploit, a annoncé mercredi le DST. INSPIRE – qui signifie Innovation in Science Pursuit for Inspired Research Program – est un programme de la DST pour attirer les talents vers la science.

Depuis des décennies, des modèles animaux ont été utilisés pour comprendre les troubles liés au cerveau, et les médicaments qui fonctionnent dans les modèles animaux ont échoué dans les essais cliniques, donc Adlakha a comblé cette lacune en générant un modèle de cellules souches humaines pour comprendre le développement et le dysfonctionnement du cerveau au Centre national de recherche sur le cerveau, Manesar, Haryana.

À l’heure actuelle, elle travaille comme scientifique au Translational Health Science and Technology Institute, NCR Bio-cluster, Faridabad.

« La pénurie de modèles humains a conduit à un manque de connaissance de la physiopathologie de ces troubles, une exigence essentielle pour la conception de leurs stratégies de traitement », a déclaré le DST.

Yogita a comblé cette lacune et développé un modèle humain qui pourrait aider à étudier comment le cerveau se développe, en particulier les neurones, et ce qui ne va pas pendant le développement du cerveau, entraînant un déclin cognitif, une altération du langage et des interactions sociales.

Avec son groupe, elle a dérivé des cellules souches pluripotentes induites (iPSC) du sang périphérique humain et les a différenciées en cellules souches neurales (NSC).

Étant donné que les niveaux de microARN-137 sont moindres dans les troubles neuro-développementaux tels que les TSA et la DI, son étude démontre les rôles cruciaux de ce miARN lors de la détermination du destin du NSC humain avec une élaboration des mécanismes moléculaires sous-jacents. Cette étude a été publiée récemment dans la revue « STEM CELLS ».

« Mes recherches utilisant le fonds DST INSPIRE ont certainement contribué à élargir les connaissances sur le développement des neurones et les troubles neuro-développementaux tels que l’autisme et le rôle des petits miARN non codants dans le devenir des cellules souches spécifiques du cerveau », a ajouté Adlakha.

Avec son groupe de recherche, elle a établi pour la première fois un protocole indien en générant et en produisant des iPSC à partir de sang périphérique humain. Ils ont encore affiné le protocole de différenciation des iPSC en cellules souches spécifiques au cerveau, c’est-à-dire les NSC.

Son groupe a énormément contribué à la compréhension du rôle des microARN dans le devenir des cellules souches neurales, ce qui a révélé comment certains petits ARN non codants appelés microARN, qui ne forment pas de protéines mais régulent l’expression d’autres gènes, peuvent améliorer la différenciation des cellules souches neurales en neurones.

Ses recherches ont contribué à élargir les connaissances sur le développement des neurones et le rôle des petits miARN non codants dans le devenir des cellules souches spécifiques au cerveau, changeant ainsi le visage des neurosciences et des cellules souches.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici