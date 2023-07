Un scientifique indépendant démissionne de l’organisme de réglementation des pesticides pour des raisons de transparence

Les scientifiques qui ont conseillé l’organisme de réglementation des pesticides d’Ottawa affirment que cela pourrait exposer les Canadiens à des produits chimiques à des niveaux dangereux – et l’un d’eux a démissionné de l’agence, invoquant des préoccupations concernant la transparence.

Les deux chercheurs ont déclaré à CBC News qu’ils réclamaient des changements à l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada. Ils disent que l’agence s’appuie sur un système « obsolète » qui pourrait permettre aux pesticides ayant des effets inquiétants sur la nature et la santé humaine de continuer à être utilisés.

«Je ne suis pas convaincue à 100% que tous les pesticides (qui ont été approuvés) sont tous sûrs», a déclaré Valérie Langlois, chercheuse et professeure à l’Institut national de la recherche scientifique de l’Université du Québec.

Langlois étudie les impacts des pesticides et des plastiques sur la santé des poissons, des grenouilles et des oiseaux. Elle copréside également le comité consultatif scientifique de l’ARLA.

Le gouvernement fédéral a créé le comité en 2022 en réponse aux pressions pour réformer l’ARLA. Les groupes environnementaux avaient fait valoir que l’agence s’appuyait sur des données scientifiques dépassées et était indûment influencée par l’industrie des pesticides et les producteurs alimentaires.

Santé Canada a défendu la réputation de son organisme de réglementation des pesticides.

« (L’)ARLA dispose d’un système de réglementation des pesticides robuste, qui est mondialement reconnu. Elle prend son rôle de régulateur au sérieux et le processus d’examen des pesticides utilisé par l’ARLA reste pleinement ancré dans la science », a déclaré le porte-parole Mark Johnson.

Le conseiller scientifique du régulateur démissionne

Bruce Lanphear partage le point de vue de Langlois. Jusqu’en juin, Lanphear et Langlois ont coprésidé le comité consultatif scientifique de l’ARLA.

Lanphear, un médecin de santé publique qui étudie l’exposition du fœtus et de la petite enfance aux toxines environnementales à l’Université Simon Fraser, a déclaré qu’il était frustré par la façon dont le régulateur a caché des informations aux scientifiques du comité. Il a démissionné du comité consultatif en juin et sa lettre de démission a été largement partagée par le Center for Health Science and Law à but non lucratif.

« J’ai peu ou pas confiance que le comité consultatif scientifique puisse aider l’ARLA à devenir plus transparente ou assurer que les Canadiens sont protégés contre les pesticides toxiques », a écrit Lanpher dans cette lettre.

S’adressant à CBC News, Lanphear a déclaré que la méthodologie du régulateur pour évaluer les pesticides est « obsolète » car elle repose sur d’anciennes hypothèses qui ne sont plus valables.

Entre autres choses, a-t-il dit, cela suppose qu’il existe des niveaux ou des seuils de sécurité pour les produits chimiques qui augmentent le risque de cancer.

« Ce que nous savons maintenant pour certains des produits chimiques les plus étudiés et les plus largement diffusés, comme le plomb… comme l’amiante, c’est qu’il n’y a pas de niveaux sûrs », a déclaré Lanphear. « Et pourtant, nous continuons à réglementer les produits chimiques comme s’il y en avait. »

« Je n’ai pas confiance parce que l’ARLA s’appuie sur des méthodes obsolètes. Ils ne sont pas transparents sur la façon dont ils réglementent les produits chimiques.

« Des choses qui auraient dû être interdites il y a dix ans et qui n’étaient prévues pour une interdiction complète que cette année indiquent que nous ne suivons pas la science. »

Herbicide forestier contribuant aux incendies de forêt De nombreuses forêts canadiennes sont gérées grâce à l’utilisation de l’herbicide glyphosate, qui est maintenant lié aux incendies de forêt. L’herbicide façonne la croissance des forêts, ce qui peut maximiser les profits, mais pas sans coûts imprévus.

Lanphear a déclaré que des études montrent qu’une exposition chronique à faible niveau à des produits chimiques nocifs augmente le risque que des enfants naissent prématurément et développent une leucémie, ainsi que des comportements liés à l’autisme et au TDAH.

« Ce qui est en jeu ici, c’est un risque accru de diverses maladies chroniques », a-t-il déclaré.

Langlois dit qu’elle reste membre du comité et travaille avec le régulateur pour l’aider à se réformer.

L’industrie contrôle-t-elle le régulateur?

Lanphear et d’autres craignent que l’industrie des pesticides n’exerce une influence indue sur l’organisme canadien de réglementation des pesticides.

Un groupe représentant les producteurs d’aliments, les fabricants de pesticides et les entreprises de biotechnologie végétale du Canada nie cette suggestion.

« Il est décevant de voir l’ancien coprésident du comité consultatif scientifique de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire faire des allégations non fondées sur l’influence de l’industrie sur la réglementation des pesticides au Canada », a déclaré le PDG de Crop Life, Pierre Petelle, dans un communiqué envoyé à CBC News.

« En tant qu’industrie, nous nous tenons aux normes les plus élevées en ce qui concerne l’intégrité des données scientifiques que nous fournissons aux régulateurs du monde entier. »

Bouteilles d’herbicide Roundup, un produit de Monsanto, sur une étagère de magasin le 28 juin 2011. (Jeff Roberson/Associated Press)

Radio Canada a rapporté en 2021 que Santé Canada avait proposé d’augmenter la quantité autorisée de glyphosate pouvant être détectée dans les aliments après que les fabricants Bayer et Syngenta l’aient demandé. Le tollé qui a suivi a incité le gouvernement à faire entrer des scientifiques indépendants dans l’agence.

« Nous sommes actuellement confrontés à un régulateur fortement dominé par les acteurs de l’industrie, en particulier les entreprises chimiques et les groupes d’utilisateurs de pesticides », a déclaré Laura Bowman, avocate du groupe de droit environnemental Ecojustice.

Mercredi, Santé Canada a annoncé qu’il avait nommé un nouveau coprésident de son comité consultatif scientifique pour remplacer Lanphear.

Eric Liberda, professeur à la School of Occupational and Public Health de la Toronto Metropolitan University, se joindra à Langlois pour diriger le comité consultatif indépendant.

Bien qu’elle soit d’accord avec la position de Lanphear, Langlois a déclaré qu’elle ne quittait pas le comité parce qu’elle croyait que le changement était encore possible au régulateur.

« Je dirais que l’ARLA change pour le bien et nous, en tant que membres du comité, nous en assurerons », a déclaré Langlois. « Et si je démissionne aussi, c’est parce qu’il n’y a pas de mesures qui sont prises. »

Elle a dit qu’elle espère voir des changements au sein de l’organisme de réglementation dans l’année.