Un scientifique fait la découverte d’un insecte « une fois dans sa vie »

La découverte dans la forêt tropicale ougandaise est une découverte rare, car la dernière observation enregistrée d’une cicadelle d’un genre apparenté remonte à 1969.

Une nouvelle espèce de cicadelle, appelée Phlogis kibalensis, a été découverte en Ouganda dans ce que le scientifique qui a trouvé l’insecte a appelé un « une réalisation unique dans une vie. »

L’espèce nouvellement découverte a été rapportée vendredi dans le journal Zootaxa par le Dr Alvin Helden de l’Université Anglia Ruskin, qui a découvert l’insecte lors d’un travail de terrain dans le parc national de Kibale en 2018.

L’insecte, avec un éclat métallique distinctif, un corps piqué et des organes reproducteurs en forme de feuille, est un proche parent des cigales, mais il est un peu plus petit avec seulement 6,5 mm de long.

Helden s’est rendu compte qu’il avait découvert un nouvel insecte en examinant la cicadelle, car il a vu que les organes reproducteurs ressemblaient à « petites feuilles » qui étaient « vers la pointe de la structure. »

Lire la suite Découverte du tout premier mille-pattes « vrai » selon des scientifiques

« Trouver cette nouvelle espèce est une réalisation unique dans une vie, d’autant plus que son parent le plus proche a été trouvé pour la dernière fois dans un pays différent il y a plus de 50 ans. J’ai su que c’était quelque chose de très spécial dès que je l’ai repéré. Helden a déclaré.

Les cicadelles sont « Rarement trouvé » selon Helden, avec la dernière observation signalée d’un membre du genre en 1969. La difficulté de les trouver a signifié que « leur biologie reste presque totalement inconnue » aux chercheurs.

Soulignant l’impact de la déforestation sur les espèces, Helden a affirmé que, si la faune est capable de prospérer dans des endroits comme le parc national de Kibale, elle se débat à l’extérieur du parc national à mesure que la forêt tropicale est défrichée. « Des espèces rares pourraient vivre n’importe où, mais la déforestation signifie qu’il est inévitable que nous perdions des espèces avant de les avoir découvertes », dit Helden.