Varinderpal Singh, un scientifique agricole de l’Université agricole du Pendjab, a refusé d’accepter le prix du jubilé d’or de l’organisme de l’industrie des engrais FAI en soutien à la protestation continue des agriculteurs contre les nouvelles lois agricoles. Singh a été co-lauréat du Golden Jubilee Award for Excellence de la Fertilizer Association of India (FAI) pour le meilleur travail réalisé dans le domaine de la nutrition des plantes. Le prix comprend Rs 2 lakh cash, médaille d’or et citation.

Le directeur général de la FAI, Satish Chander, a confirmé que Singh avait refusé d’accepter le prix lors de sa fonction annuelle tenue lundi. « Ce n’était pas juste de sa part, ayant fait tout le chemin, de refuser d’accepter ce prix académique », a déclaré Chander au PTI.

Il y a eu au total 34 prix dans différentes catégories, a-t-il ajouté.

Le ministre d’État aux produits chimiques et aux engrais Mansukh Lal Mandaviya était présent à la cérémonie de remise des prix.

«J’ai une humble soumission qu’en cette période de crise pour la nation, lorsque les agriculteurs sont sur les routes, ma conscience ne me permet pas de recevoir ce prix», a déclaré Singh dans une vidéo mise en ligne sur les plateformes de médias sociaux.

Singh est applaudi pour avoir pris la parole devant le gouvernement et élevé la voix.

Singh, qui est chimiste principal des sols, Département des sciences des sols, Université agricole du Pendjab, s’est également excusé de ne pas avoir accepté le prix.

