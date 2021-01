Les scientifiques ont développé une nouvelle technique pour identifier les coraux soumis à un stress thermique. La nouvelle voie trouvée par les chercheurs pourrait s’avérer utile aux biologistes marins. Les informations peuvent aider les scientifiques à identifier et à diagnostiquer ce qui rend les espèces de corail les plus vulnérables au réchauffement climatique et ce qui peut les protéger du changement climatique et de ses répercussions.

le Rutgers-étude dirigée, publié dans la revue Progrès scientifiques en janvier, aidera les écologistes à forger des protections marines ciblées.

Le professeur Debashish Bhattacharya du Département de biochimie et de microbiologie de l’École des sciences environnementales et biologiques de l’Université Rutgers, au Nouveau-Brunswick, a déclaré dans un communiqué de presse que cela revient à faire un test sanguin pour évaluer la santé humaine.

L’auteur principal a expliqué que la santé des coraux peut être évaluée en mesurant la quantité de métabolites produits par eux. Le réchauffement des eaux entraîne un blanchissement des coraux qui est une catastrophe écologique mondiale. Des indicateurs de diagnostic sensibles doivent être développés pour garantir la santé des récifs. Il permet des efforts de conservation préventifs et peut être utile pour surveiller la santé des récifs avant le stade visible de blanchiment.

Les récifs coralliens fournissent un habitat qui soutient une grande partie de la biodiversité de l’océan et ancrent les chaînes alimentaires et les écosystèmes. De plus, les récifs coralliens sont vitaux pour certains des stocks de poissons les plus importants au monde. Les récifs coralliens protègent le littoral contre les inondations, les ondes de tempête et l’érosion. Les menaces pesant sur les coraux provoquées par le réchauffement des eaux océaniques comprennent le blanchissement et les maladies des coraux, l’élévation du niveau de la mer, la pêche non durable, un océan plus acide, les dommages causés par les navires, les débris marins, les espèces envahissantes et les cyclones tropicaux.

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont examiné comment les coraux pierreux hawaïens réagissent au stress thermique, dans le but d’enregistrer les indicateurs métaboliques ou chimiques et les indicateurs de stress. Les métabolites produits ont été analysés et comparés à d’autres coraux non soumis à un stress thermique. Les algues, qui vivent en symbiose, abandonnent leurs maisons coralliennes pour fuir lorsque les températures de l’eau sont très élevées. Le corail tire sa couleur des algues qui forme une relation mutualiste avec elles. Ainsi, lorsque les algues quittent les cavités squelettiques résiduelles, les coraux sont vulnérables et perdent leur couleur. Cela se traduit par une apparence blanche, potentiellement, la perte de récifs et ce phénomène est ce que nous appelons le blanchissement des coraux.

Les récentes expériences de laboratoire, réalisées sur des espèces de corail résistantes à la chaleur et sensibles à la chaleur, ont révélé qu’elles réagissent au stress thermique en produisant des métabolites uniques. L’équipe de recherche est actuellement en train de valider les résultats de son diagnostic de corail et de développer un «hôpital de corail» doté d’un nouveau dispositif de laboratoire sur puce, qui pourrait surveiller la santé des coraux en temps réel.