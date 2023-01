Un scientifique dit que la plupart des observations de Bigfoot se résument à cette simple explication

Pendant des siècles, le mystère entourant Bigfoot a capturé l’imagination des gens à travers l’Amérique du Nord, mais un analyste de données dit maintenant qu’il pourrait y avoir une simple équation mathématique pour expliquer les observations.

Dans une nouvelle étude préimprimée publiée en ligne dans bioRxiv, l’analyste de données Floe Foxon écrit que de nombreuses observations de personnages insaisissables ressemblant à des Sasquatch pourraient être en fait des ours noirs marcher sur leurs pattes arrière.

L’étude, poétiquement intitulée “Si c’est là, pourrait-il s’agir d’un ours ?», suggère que les supposées observations de Bigfoot au Canada et aux États-Unis ont tendance à augmenter lorsqu’il y a une forte population d’ours noirs.

“Les observations de Sasquatch étaient associées de manière statistiquement significative aux populations d’ours, de sorte qu’en moyenne, une” observation “est attendue pour 900 ours. Sur la base de considérations statistiques, il est probable que de nombreux supposés Sasquatch soient en fait des formes connues mal identifiées », a écrit Foxon.

Pour arriver à sa conclusion, Foxon a examiné les données existantes sur les observations de Sasquatch en Amérique du Nord, effectuant des tests statistiques sur les populations d’ours dans chaque province et État tout en ajustant la superficie et la population humaine.

Une carte créée pour étayer ses découvertes montre que les observations de Bigfoot se chevauchent avec les populations d’ours noirs, en particulier sur la côte ouest.

Cartes choroplèthes pour les rapports de sasquatch, les populations d’ours noirs (Ursus americanus) et les populations humaines aux États-Unis et au Canada.

Floe Foxon



Cependant, la Floride et le Texas semblent signaler de nombreuses observations de Sasquatch malgré de faibles populations d’ours noirs, et Floxon explique que dans ces cas, les gens repèrent probablement d’autres animaux ou, peut-être, même d’autres humains.

“Habituellement, quand les gens disent qu’ils ont vu quelque chose comme Bigfoot ils ne mentent pas sur ce qu’ils pensent avoir vu», a-t-il déclaré au journal The Telegraph. “Mais cela ne signifie pas qu’ils ne se trompent pas.”

Et bien que Foxon ait proposé une explication raisonnable aux observations de Bigfoot, il existe un autre folklore de monstres mythiques qu’il ne peut pas tout à fait expliquer.

Dans un article préimprimé séparé, également publié en ligne dans bioRxiv, Foxon a utilisé les mathématiques, une fois de plus, pour démontrer que le Le monstre du Loch Ness n’est probablement pas une anguillecomme beaucoup l’ont supposé au fil des ans.

Il a déclaré au Telegraph que repérer une anguille de trois pieds dans le lac aurait une chance sur 50 000, donc repérer un animal suffisamment proche pour être même considéré comme la taille de Nessie serait fondamentalement nul.

Juste pour le plaisir, j’ai utilisé la théorie des probabilités pour déterminer si les observations du monstre du Loch Ness 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿pouvaient être expliquées par de gros poissons. Si c’est réel, pourrait-il s’agir d’une anguille ? Lisez ma nouvelle prépublication ci-dessous.🐉#zoologie #statistiquestwitter #LochNess @TetZoo @karlshuker @CryptoLoren @cryptomundo_inc @CFZJon https://t.co/UZ9NQ2usYw – Floe Foxon (@FloeFoxon) 8 janvier 2023

Bien que la chance de trouver l’un ou l’autre soit “extrêmement improbable”, a déclaré Foxon au Telegraph, il “serait arrogant de dire qu’il n’y a aucune chance.”

La théorie de Foxon n’empêchera probablement pas les gens de tenter de prouver l’existence de Bigfoot. Pendant des décennies, les passionnés ont chassé la bête folklorique dans l’espoir de capturer des séquences photo ou vidéo hermétiques.

Et tandis que de plus en plus de Nord-Américains se sont intéressés à l’existence de la bête au fil des ans, la légende au Canada est enracinée dans l’histoire autochtone, et les Premières Nations considèrent les créatures mythologiques comme sacrées.

Chaque tribu a son propre ensemble de croyances. Pour la nation Sts’alies sur la côte ouest, le Sasquatch est un protecteur de leur terre et une entité avec laquelle il ne faut pas se mêler, tandis que le peuple haïda le considère comme un être surnaturel à respecter.

À ce jour, les agences gouvernementales de la faune au Canada n’ont pas reconnu l’existence de Sasquatch, et la créature mythique reste la matière des histoires de feu de camp et des théoriciens du complot.