Un scientifique de Yale en fertilité affirme avoir découvert comment retarder INDÉFINIMENT la ménopause – une avancée majeure qui pourrait permettre aux femmes d’avoir des bébés à un âge avancé.

Selon une nouvelle étude, une procédure utilisée pour traiter l’infertilité chez les patientes atteintes de cancer pourrait désormais être la solution pour retarder indéfiniment la ménopause.

Les mathématiciens ont découvert qu’en implantant du tissu ovarien préalablement prélevé sur une femme, ils pouvaient reconstruire les follicules nécessaires au rétablissement de leur fertilité.

Le processus est appelé cryoconservation du tissu ovarien et a été utilisé sur des patientes atteintes d’un cancer qui autrement seraient devenues stériles à cause d’une ménopause précoce provoquée par leurs traitements contre le cancer.

Mais en prélevant et en congelant le tissu ovarien, la ménopause pourrait être retardée, voire éliminée, si le tissu était restitué par fractions, avec de multiples remplacements de tissus, juste avant la ménopause.

La procédure n’a pas été étudiée chez l’homme, mais si la percée réussit, cela pourrait signifier que les femmes seraient fertiles jusqu’à 70 ans et au-delà.

La ménopause provoque des sautes d’humeur, des courbatures, des bouffées de chaleur, des migraines douloureuses et une prise de poids, entre autres symptômes.

“Pour la première fois dans l’histoire de la médecine, nous avons la capacité de potentiellement retarder ou éliminer la ménopause”, a déclaré Kutluk Oktay, MD, PhD, co-auteur de l’étude.

Oktay est un biologiste ovarien, directeur du Laboratoire de reproduction moléculaire et de préservation de la fertilité et professeur adjoint d’obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction à la Yale School of Medicine (YSM).

Le processus de cryoconservation ne doit pas être confondu avec une femme qui congèle ses ovules, ce qui lui permet de tomber enceinte plus tard dans la vie mais avant la ménopause.

Une fois retiré, le tissu ovarien est conservé congelé et stocké dans des récipients scellés et conservé dans un environnement où la température peut descendre jusqu’à moins 320 degrés.

Le tissu est ensuite décongelé, généralement des années plus tard, et réimplanté sous la peau de la patiente. Dans les 10 jours, il se reconnecte aux vaisseaux sanguins environnants pour restaurer la fonction ovarienne.

L’ensemble du processus prend environ trois mois, selon le YSM.

Oktay a comparé le processus à la décision d’un parent de congeler le sang de cordon de son bébé à la naissance au cas où il en aurait besoin plus tard dans sa vie pour des problèmes de santé.

La congélation du tissu ovarien fonctionne de la même manière, a-t-il expliqué, et pourrait également être extraite lors d’une procédure distincte telle que l’endométriose.

Le tissu restera vivant pendant 24 heures, ce qui permettra au gynécologue de l’envoyer à un laboratoire pour le congeler.

Environ 11 pour cent des femmes en bonne santé connaissent la ménopause tardivement, c’est-à-dire après 55 ans, et pour certaines femmes, elles pourraient souffrir de complications de santé telles qu’une insuffisance cardiaque, une maladie cardiovasculaire, un accident vasculaire cérébral, un diabète de type 2 et de nombreux autres symptômes.

Pour cette raison, Oktay a déclaré que les femmes qui ont des antécédents familiaux de complications liées à la ménopause « pourraient envisager cette procédure à un âge précoce pour au moins ramener l’âge de la ménopause à la normale ».

Il a déclaré à Dailymail.com que même si la ménopause est un processus naturel et que de nombreuses femmes peuvent l’accueillir favorablement, lui et son équipe ont initialement décidé d’« uniformiser les règles du jeu » pour les femmes qui risquent de présenter des symptômes extrêmes ou qui connaissent une ménopause précoce. .

“Il existe même des études montrant que les femmes ménopausées tardivement vivent plus longtemps”, a-t-il déclaré, ajoutant: “mais cela pourrait être lié à des origines génétiques communes, comme une meilleure capacité à réparer l’ADN”.

Oktay a développé la cryoconservation dans les années 1990 et a réalisé la première procédure de transplantation ovarienne sur une patiente atteinte d’un cancer en 1999.

Au cours des dernières années, il a concentré ses efforts sur l’application du même procédé pour traiter les femmes préménopausées et créé un modèle mathématique prédire combien de temps la procédure pourrait retarder la ménopause.

Le modèle montre combien de temps la ménopause serait retardée, en fonction de l’âge de la femme au moment du prélèvement du tissu ovarien.

Elle a montré que plus une femme était jeune au moment de la cryoconservation, plus sa ménopause serait retardée.

Par exemple, une femme qui préservait ses tissus ovariens à 25 ans retarderait sa ménopause de 15,6 ans en moyenne tandis qu’une femme qui prélevait ses tissus à 40 ans ne la retarderait que de 3,4 ans en moyenne.

Le modèle montre combien de temps la ménopause serait retardée, en fonction de l’âge de la femme au moment du prélèvement du tissu ovarien. La ligne du haut représente le nombre maximum d’années pendant lesquelles la ménopause peut être retardée pour les femmes de 25 ans, tandis que la ligne du bas représente la durée la plus courte. Le chiffre du milieu correspond au nombre moyen d’années pendant lesquelles la ménopause pourrait être retardée si les tissus étaient prélevés à 25 ans.

Les résultats sont basés sur l’hypothèse qu’une femme ne bénéficierait que d’un seul remplacement, mais que si elle choisissait plutôt de remplacer des fractions de ses tissus sur plusieurs années, elle pourrait éventuellement empêcher la ménopause de se produire.

“Si le tissu ovarien peut être congelé avant l’âge de 30 ans, en théorie, la ménopause peut même être éliminée dans certains cas”, indique l’étude.

“Cependant, la faisabilité et la sécurité du retard de la ménopause au-delà de 60 ans doivent être évaluées cliniquement.”

Les chercheurs ont utilisé des données biologiques existantes sur la vitesse à laquelle les follicules féminins diminuent et ont construit un modèle du nombre d’ovules dormants, appelés follicules primordiaux, encore présents dans les ovaires d’une femme au moment de la ménopause.

Ils ont développé le modèle pour refléter le vieillissement des ovaires en fonction du nombre de follicules présents à l’intérieur des ovaires.

“Plus la personne est jeune, plus elle a de nombre d’œufs et plus la qualité de ces œufs est élevée”, a déclaré Oktay à YSM.

“Le modèle prend en compte les femmes âgées de 21 à 40 ans. Au-delà de 40 ans, les données montrent qu’il est peu probable que la procédure retarde la ménopause pour une femme ayant une réserve d’ovules moyenne, mais cela peut changer avec le développement de méthodes de congélation et de transplantation plus efficaces. méthodes à l’avenir», a-t-il déclaré.

Les chercheurs ont déclaré qu’il est important de considérer les bienfaits pour la santé associés au report de la ménopause, qui provoque des sautes d’humeur, des courbatures, des bouffées de chaleur, des migraines douloureuses et une prise de poids, entre autres symptômes.

“Une grande partie de l’intérêt derrière le retard de la ménopause est la fertilité, mais cela vient aussi en grande partie de l’idée que des ovaires fonctionnels sont meilleurs pour la santé d’une femme”, a déclaré Lawley.

« La ménopause est associée à de nombreux problèmes de santé liés aux maladies cardiovasculaires, à la densité osseuse, à l’obésité, etc.

“Maintenir le fonctionnement des ovaires plus longtemps pourrait retarder, voire empêcher l’apparition de ces problèmes de santé”, a-t-il ajouté.

Dailymail.com a contacté les chercheurs impliqués dans l’étude pour obtenir leurs commentaires.