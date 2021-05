Un scientifique de Pfizer sur l’ARNm et les vaccins antigrippaux «  plus puissants  »

Kathrin Jansen, Pfizer Inc, pose pour un portrait dans l’un de ses laboratoires de Pearl River, New York.

Parfois, les scientifiques font des sélections qui ne correspondent pas bien, a déclaré Jansen. Mais avec la flexibilité de la technologie de l’ARNm, les scientifiques pourraient rapidement «pivoter» et ajuster le vaccin contre la grippe pour correspondre à la souche la plus dominante, a-t-elle déclaré.

Jansen a déclaré que la raison pour laquelle l’efficacité du vaccin contre la grippe varie est due au fait que les virus de la grippe changent constamment et qu’une souche qui était courante lors d’une saison précédente peut ne pas être aussi répandue la suivante. Les scientifiques doivent constamment surveiller les souches et sélectionner celles qui seront incluses dans le vaccin antigrippal chaque année.

L’efficacité des vaccins contre la grippe peut varier d’une saison à l’autre. Mais généralement, les vaccinations contre la grippe réduisent le risque de maladie par les virus grippaux de 40 à 60%, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

La technologie d’ARNm utilisée pour développer le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 pourrait également aider à créer des vaccins contre la grippe saisonnière «plus puissants», a déclaré Kathrin Jansen, responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer, à CNBC.

« Je pense que le grand succès des vaccins à ARNm dans la lutte contre Covid-19 a clairement ouvert un grand nombre de possibilités », a déclaré Jansen dans des commentaires diffusés mardi lors du Sommet des retours en bonne santé de CNBC.

« Nous voulons avoir de meilleurs vaccins pour les personnes âgées » qui sont à risque de maladie grave, a-t-elle déclaré dans l’interview avec Meg Tirrell de CNBC. « C’est dans mon esprit une approche très puissante pour nous amener à des vaccins contre la grippe saisonnière plus puissants. »

Les commentaires de Jansen interviennent après que Pfizer eut un énorme succès avec son vaccin Covid-19 à base d’ARNm.

La technologie de l’ARN messager, ou ARNm, est en cours de développement depuis des années, mais les vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna sont la première fois que l’ARNm est autorisé à être utilisé chez l’homme. Le vaccin Covid à base d’ARNm agit en incitant le corps à produire un morceau inoffensif du virus, déclenchant une réponse immunitaire. On dit qu’il est plus facile à produire que les vaccins traditionnels, qui utilisent généralement un virus mort ou affaibli pour produire une réponse immunitaire.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé leur intention de développer un vaccin contre le coronavirus en mars de l’année dernière et ont soumis une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration en novembre.

Le vaccin à deux doses, administré à trois semaines d’intervalle, s’est avéré dans un essai clinique efficace à environ 95%.

En publiant son rapport sur les résultats du premier trimestre la semaine dernière, Pfizer a déclaré qu’il s’attend à des ventes annuelles de 26 milliards de dollars du vaccin, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes d’environ 15 milliards de dollars. Il s’attend à un bénéfice avant impôts ajusté dans la fourchette élevée de 20% des revenus pour le vaccin.

Les dirigeants de Pfizer ont déclaré aux investisseurs qu’ils espéraient également apporter des améliorations par rapport aux vaccins antigrippaux actuels. Ils ont dit que compte tenu de la forte réponse immunitaire du vaccin Covid-19, ils espèrent qu’il en sera de même pour un vaccin antigrippal à base d’ARNm. Rival Moderna travaille également sur un vaccin contre la grippe utilisant la technologie de l’ARNm.