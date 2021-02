Un scientifique de l’OMS a admis que la théorie des fuites dans le laboratoire de Covid n’a PAS été écartée car l’équipe est critiquée pour son enquête sur le «blanchiment» en Chine.

Le professeur John Watson, qui faisait partie de l’équipe de l’OMS qui s’est rendue à Wuhan, a déclaré que l’hypothèse de fuite restait sur la table et a avoué que la mission n’avait peut-être pas l’expertise nécessaire pour enquêter pleinement sur le laboratoire.

Le professeur Watson est apparu sur BBC One Le spectacle Andrew Marr et il a déclaré que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires pour examiner une fuite potentielle de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) « plus en détail ».

WIV est connu pour avoir expérimenté des coronavirus de chauve-souris et créé des souches hybrides infectieuses pour des tests – et est situé à quelques pas de l’endroit où le virus est apparu pour la première fois en décembre dernier.

L’équipe de l’OMS a visité le laboratoire dans le cadre de sa mission – qui était étroitement contrôlée et gérée par la Chine.

« C’est une hypothèse qui reste sur la table et qui pourrait certainement faire l’objet de travaux supplémentaires », a déclaré le professeur Watson à Marr.

«Si un travail supplémentaire de ce type devait être fait, vous auriez certainement à apporter des types supplémentaires d’expertise autour des laboratoires qui font ce genre de travail et les processus de sécurité dans les laboratoires comme celui-là afin d’examiner cet aspect plus en détail. détail. »

L’expert a déclaré que l’équipe avait interrogé les scientifiques du WIV sur les aspects de sécurité du laboratoire – mais il a admis qu’il comptait sur l’expertise de ses collègues dans cette partie de la sonde.

Le professeur Watson a déclaré: «Nous avons pu nous rendre au laboratoire, on nous a fait visiter le laboratoire, et nous avons ensuite eu l’occasion de parler aux scientifiques du laboratoire.

« Il n’y avait pas de bar, il n’y avait pas de retenue sur les questions. Nous étions très ouverts au sujet du fait qu’il était suggéré qu’il y avait la possibilité d’une fuite. »

Les enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé et leurs homologues chinois ont semblé offrir plus de questions que de réponses lorsqu’ils ont révélé leurs conclusions lors d’une conférence de presse de trois heures la semaine dernière.

Nous allons faire pression pour qu’il ait un accès complet, obtienne toutes les données dont il a besoin pour pouvoir répondre aux questions auxquelles je pense que la plupart des gens veulent entendre des réponses concernant l’épidémie. Dominic Raab

L’événement conjoint a offert de nombreuses explications et théories sur les origines du virus – mais le seul apparemment écarté était la fuite du laboratoire.

Le chercheur principal, le Dr Peter Ben Embarek, a déclaré que la théorie ne serait pas recommandée pour les «études futures» et a été considérée comme «extrêmement improbable».

La Chine a toujours nié de manière agressive la théorie des fuites dans les laboratoires, fortement défendue par l’ancien président américain Donald Trump et son administration.

D’autres aveux de l’OMS selon lesquels le virus pourrait provenir de l’extérieur de la Chine et son soutien apparent à la théorie du Parti communiste selon laquelle le virus pourrait provenir de « produits surgelés » ont conduit à des allégations selon lesquelles l’enquête était un « blanchiment ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il était sûr que le virus était apparu en Chine, le professeur Watson, qui était auparavant médecin-chef adjoint de l’Angleterre jusqu’en 2017, a répondu « non ».

Il a déclaré: « Je pense qu’il y a toutes sortes de raisons à voir avec la façon dont cela a commencé lors de l’épidémie de Wuhan et les diverses informations sur la façon dont ces virus vivent dans différents réservoirs d’animaux, qui suggèrent que la Chine est une source très, très possible pour l’épidémie, mais en aucun cas nécessairement le lieu où le saut des animaux aux humains a eu lieu.

« Et je pense que nous devons nous assurer que nous regardons au-delà des frontières de la Chine, ainsi qu’à l’intérieur de la Chine. »

Il survient il y a quelques jours à peine, un autre enquêteur de l’OMS – le professeur Dominic Dwyer – a pointé du doigt la Chine en affirmant que les preuves de son départ ailleurs sont « très limitées ».

‘PRÉOCCUPATIONS PROFONDES’

Il a également révélé que le Parti communiste avait refusé de transmettre les données brutes demandées par la mission.

L’organisation elle-même est déjà confrontée à des questions sur la façon dont elle a géré les premiers jours de la pandémie, étant accusée par les États-Unis d’être « centrée sur la Chine ».

Le La Maison Blanche a déclaré avoir « de profondes inquiétudes » que le gouvernement chinois peut avoir interféré avec l’enquête de l’OMS sur les origines de Covid.

Le secrétaire aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, Dominic Raab, a déclaré que Downing Street partageait ses «préoccupations» selon lesquelles les scientifiques «bénéficieraient d’une coopération totale et obtiendraient les réponses dont ils ont besoin».

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe de l’OMS avait eu accès aux données brutes sur les 174 premières personnes qui avaient contracté un coronavirus en Chine, le professeur Watson a déclaré avoir vu « beaucoup » d’informations sur les cas.

Cependant, il a ajouté que l’équipe n’avait accès qu’à « une certaine quantité » de données brutes.

Le professeur Watson a déclaré: « Nous n’avons pas vu tout cela et nous n’avons pas vu les questionnaires originaux qui ont été utilisés, mais mis à part le fait que, bien sûr, ils auraient été en chinois, il faut penser à ce que l’on aurait vu si l’on était allé dans n’importe quel autre pays du monde. «

Il a déclaré que la visite de l’équipe n’était pas « ponctuelle » et que l’OMS la considérait comme « le début d’un processus qui va prendre un certain temps ».

Le ministre des Affaires étrangères, M. Raab, a déclaré au Andrew Marr Show que le gouvernement britannique «pousserait» la Chine à fournir un accès complet à ses données.

Il a déclaré: «Nous allons faire pression pour qu’il ait un accès complet, obtenir toutes les données dont il a besoin pour être en mesure de répondre aux questions auxquelles je pense que la plupart des gens veulent entendre des réponses sur l’épidémie, les causes.

« Et c’est important, pas pour le pointage géopolitique ou quoi que ce soit du genre, mais pour que nous puissions tirer les leçons et empêcher que cela ne se reproduise. »

Que savons-nous de l’institution de virologie de Wuhan? L’Institut de virologie WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur même des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories ont tourné autour du laboratoire, qui est dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de «Bat Woman». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus a fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié les allégations. Le laboratoire s’est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et mène des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont nécessaires avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé un virus mystérieux qui a tué trois mineurs à 1000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux fatal pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon un journal médical Médecine de la nature Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien n’indique que les travaux de l’installation en 2015 sont liés à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping affirmant que c’était une question de «sécurité nationale» pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré samedi dans un communiqué: «Nous sommes profondément préoccupés par la manière dont les premières conclusions de l’enquête Covid-19 ont été communiquées et par des questions sur le processus utilisé pour les atteindre.

«Il est impératif que ce rapport soit indépendant, avec des conclusions d’experts libres de toute intervention ou modification de la part du gouvernement chinois», a-t-il déclaré.

«Pour mieux comprendre cette pandémie et se préparer à la suivante, la Chine doit rendre ses données disponibles dès les premiers jours de l’épidémie.»

Le New York Times a également rapporté que les responsables chinois avaient exhorté l’équipe de l’OMS à «adopter le discours du gouvernement sur la source du virus».

Les commentaires du haut responsable de la sécurité nationale du président sont le dernier signe que la Maison Blanche reste méfiante à l’égard de Pékin sur ses relations avec l’OMS, même après que Biden a décidé de rejoindre l’organisation après que le président précédent, Donald Trump, s’en soit éloigné l’année dernière.

Après que l’administration de Biden ait déclaré vouloir examiner les données de manière indépendante avant de commenter le rapport, Peter Daszak, un autre membre britannique de l’équipe de l’OMS, s’est adressé à Twitter pour critiquer l’administration pour avoir douté de l’enquête.

Cependant, Daszak a lui-même été critiqué pour ses liens professionnels avec le laboratoire de Wuhan, et son financement des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis a été suspendu l’année dernière en conséquence.

Il a également sapé ses collègues membres de l’équipe de l’OMS qui ont affirmé que la Chine n’avait pas été totalement transparente, affirmant qu’il avait «trouvé la confiance et l’ouverture avec mes homologues chinois».

«Nous avons toujours eu accès à de nouvelles données critiques», écrit-il

Il est connu pour être des amis proches des scientifiques de WIV, dont le Dr Shi Zhengli – connu sous le nom de « Bat Woman » de Chine – et a même tweeté l’année dernière qu’il voulait faire une fête avec elle « dans une grotte de chauves-souris ».

Les députés ont fait pression sur le gouvernement britannique pour qu’il enquête après qu’un haut responsable américain a révélé que la Maison Blanche de Trump considérait une fuite comme l’origine « la plus crédible » du virus.

Et le mois dernier, de nouveaux documents publiés par les États-Unis ont révélé que des scientifiques de Wuhan étaient tombés malades avec des symptômes de type Covid à la fin de 2019 – des mois avant que la pandémie ne commence à ravager le monde.

Des documents ont déjà révélé que Pékin minimisait le bogue pour «protéger son image», et il y a eu des allégations répétées selon lesquelles la Chine aurait manipulé ses chiffres de décès et de cas.

Pendant ce temps, quelque 300 études sur les coronavirus menées par le laboratoire de Wuhan ont été effacées, soulevant davantage de questions sur les tentatives de la Chine de bloquer l’enquêteur

La Chine est depuis pour l’essentiel revenue à la normale – sans enregistrer d’épidémie significative de Covid depuis mars dernier.

Il est apparu hier que le laboratoire de Wuhan avait déposé des brevets quelques mois seulement avant la pandémie pour des cages spéciales à chauves-souris pour les expériences virales.

Après la conférence de presse de trois heures de mardi, le député Tobias Ellwood, président du comité de la défense, a déclaré au Sun Online: «C’est un blanchiment complet.

« Compte tenu de la dévastation économique mondiale et du nombre de morts que cette pandémie a causés – plus jamais un pays responsable d’une épidémie ne devrait être autorisé à entraver une enquête internationale pendant 12 mois complets. »