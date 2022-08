Un scientifique de haut niveau admet que “l’image du télescope spatial” était en fait une tranche de chorizo

Un scientifique français s’est excusé après avoir tweeté une photo d’une tranche de chorizo, affirmant qu’il s’agissait d’une image d’une étoile lointaine prise par le télescope spatial James Webb.

Étienne Klein, célèbre physicien et directeur du Commissariat français aux énergies alternatives et à l’énergie atomique, a partagé l’image de la saucisse espagnole épicée sur Twitter la semaine dernière, louant le “niveau de détail” fourni.

“Photo de Proxima Centauri, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 années-lumière de nous. Elle a été prise par le télescope spatial James Webb. Ce niveau de détail… Un nouveau monde se dévoile chaque jour”, a-t-il déclaré à son plus plus de 91 000 abonnés dimanche.

Le message a été retweeté et commenté par des milliers d’utilisateurs, qui ont pris le scientifique au mot.

Les choses, cependant, n’étaient pas tout à fait ce qu’elles semblaient.

Klein a admis plus tard dans une série de tweets de suivi que l’image était, en fait, un gros plan d’une tranche de chorizo ​​prise sur un fond noir.

“Eh bien, quand c’est l’heure de l’apéro, les biais cognitifs semblent trouver de quoi se régaler… Attention. D’après la cosmologie contemporaine, aucun objet lié à la charcuterie espagnole n’existe ailleurs que sur Terre”

Après avoir fait face à un retour de bâton des membres de la communauté en ligne pour la farce, il a écrit : “Au vu de certains commentaires, je me sens obligé de préciser que ce tweet montrant une photo présumée de Proxima Centauri était une blague. Apprenons à nous méfier de la autant les arguments des positions d’autorité que l’éloquence spontanée de certaines images.”

Mercredi, Klein s’est excusé pour le canular, affirmant que son intention était “d’appeler à la prudence concernant les images qui semblent parler d’elles-mêmes”.

Dans le but de faire amende honorable, il a publié une image de la spectaculaire galaxie Cartwheel, assurant aux abonnés que cette fois la photo était authentique.

Le télescope Webb, le télescope le plus puissant jamais lancé dans l’espace, a officiellement commencé ses opérations scientifiques le 12 juillet. Il pourra scruter l’intérieur des atmosphères des exoplanètes et observer certaines des premières galaxies créées après le début de l’univers en les observant à travers la lumière infrarouge. , qui est invisible à l’œil humain.