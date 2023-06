Un scientifique de Harvard a truqué des études sur l’honnêteté – universitaires

Les collègues de la professeure de commerce Francesca Gino seraient en train de réexaminer leur travail avec elle

Francesca Gino, professeur d’administration des affaires à l’Université de Harvard, a été mise en congé après qu’un blog scientifique l’a accusée d’avoir falsifié les résultats d’une étude, a rapporté samedi le New York Times.

Le blog sur l’intégrité des données DataColada a publié un examen détaillé de la fraude présumée de Gino, y compris des résultats d’études falsifiés trouvés dans au moins quatre articles. Les trois scientifiques du comportement à l’origine du blog avaient déjà été impliqués dans la découverte de données falsifiées dans l’une des études les plus connues de Gino.

Cependant, les résultats avaient déjà été cités des centaines de fois dans d’autres articles, avec des milliers de dollars dépensés par les gouvernements pour tenter de les transformer en politiques.

En 2021, Harvard a déclaré au professeur d’école de commerce Max Bazerman, l’un des co-auteurs de Gino, que les résultats d’une autre étude de l’article n’étaient pas seulement irréprochables – ils étaient faux. L’école aurait fourni 14 pages de preuves montrant que quelqu’un avait délibérément modifié les données expérimentales, invalidant les résultats, et a suggéré au journal qui l’avait publié puis retiré d’ajouter une note expliquant cela.

DataColada a révélé la semaine dernière comment ils avaient précédemment fait part de leurs inquiétudes à Harvard au sujet des fausses données de Gino, et ont ensuite publié des preuves que le professeur vedette avait falsifié les résultats dans deux autres articles qu’elle a co-écrits. Bazerman a confirmé au Chronicle of Higher Education que le nom de Gino figurait sur quatre articles en cours d’analyse pour fraude.

La disgrâce de Gino a eu de lourdes conséquencesréverbérations dans la communauté universitaire« , a déclaré Maurice Schweitzer, spécialiste du comportement à l’Université de Pennsylvanie, au New York Times, notant qu’il examinait les huit articles qu’il avait co-écrits avec elle et suggérant que de nombreux collègues de l’éditeur prolifique faisaient de même.

Auteur de plusieurs livres à succès sur des sujets tels que la malhonnêteté et les comportements contraires à l’éthique, l’ouvrage le plus récent de Gino s’intitule ironiquement « Rebel Talent: Why It Pay to Break the Rules in Work and Life ».

Pendant ce temps, Bazerman a utilisé Gino comme leçon de choses pour un chapitre sur les dangers de faire confiance aux relations dans son propre livre, intitulé «Complicit: How We Enable the Unethical and How to Stop».

« L’ironie du fait qu’il s’agisse d’une histoire de fraude de données dans un article sur l’incitation à l’honnêteté ne m’échappe pas, » il a écrit.