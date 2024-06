Un scientifique canadien de premier plan affirme dans des courriels divulgués qu’il lui a été interdit d’étudier une mystérieuse maladie cérébrale | Canada

Un éminent scientifique fédéral canadien a affirmé qu’il lui avait été interdit d’enquêter sur une mystérieuse maladie cérébrale dans la province du Nouveau-Brunswick et a déclaré qu’il craignait que plus de 200 personnes touchées par cette maladie ne subissent un déclin neurologique inexpliqué.

Les allégations, faites dans des courriels divulgués à un collègue vu par le Guardian, sont apparues deux ans après que la province de l’Est a clôturé son enquête sur un éventuel « groupe » de cas.

« Tout ce que je dirai, c’est que mon opinion scientifique est qu’il se passe quelque chose de réel dans [New Brunswick] cela ne peut absolument pas être expliqué par les préjugés ou l’agenda personnel d’un neurologue individuel », a écrit Michael Coulthart, un éminent microbiologiste. « Certains cas pourraient être mieux expliqués par ce dernier cas, mais il y en a tout simplement trop (maintenant plus de 200). »

Les responsables de la santé du Nouveau-Brunswick ont ​​averti en 2021 que plus de 40 résidents souffraient d’un possible syndrome neurologique inconnu, avec des symptômes similaires à ceux de la maladie dégénérative du cerveau, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ces symptômes étaient variés et dramatiques : certains patients commençaient à baver et d’autres avaient l’impression que des insectes rampaient sur leur peau.

Un an plus tard, cependant, un comité de surveillance indépendant créé par la province a déterminé que le groupe de patients avait très probablement été mal diagnostiqué et souffrait de maladies connues telles que le cancer et la démence.

Le comité et le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont ​​également mis en doute le travail du neurologue Alier Marrero, à qui des dizaines de cas ont été référés par des médecins déconcertés de la région, et qui a ensuite identifié davantage de cas. Le médecin est depuis devenu un ardent défenseur des patients qui, selon lui, ont été négligés par la province.

Un rapport final du comité, qui concluait qu’il n’y avait pas de « groupe » de personnes souffrant d’un syndrome cérébral inconnu, a marqué la fin de l’enquête de la province.

Mais les fuites de courriels consultées par le Guardian racontent une histoire tout à fait différente et suggèrent que les chercheurs scientifiques de haut niveau de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) restent de plus en plus préoccupés par la cause – et les symptômes débilitants – d’une maladie apparemment inexpliquée qui affecte de manière disproportionnée les jeunes.

Dans un échange de courriels en octobre 2023 avec un autre membre de l’ASPC, Coulthart, qui a dirigé l’enquête fédérale sur la maladie au Nouveau-Brunswick en 2021, a déclaré qu’il avait été « essentiellement coupé » de toute implication dans cette question, ajoutant qu’il pensait la raison était politique.

Coulthart, un scientifique chevronné qui dirige actuellement le Système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, n’a pas répondu à une demande de commentaire du Guardian. Mais dans l’e-mail divulgué, il écrit qu’il pense qu’une « exposition environnementale – ou une combinaison d’expositions – déclenche et/ou accélère une variété de syndromes neurodégénératifs » chez des personnes apparemment sensibles à différentes maladies liées au mauvais repliement des protéines, notamment la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. maladie.

Coulthart soutient que ce phénomène ne rentre pas facilement dans les « paradigmes superficiels » de la pathologie diagnostique et que la complexité de la question a donné aux politiciens une « échappatoire » pour conclure qu’il ne se passe « rien de cohérent ».

« Je crois que la vérité s’affirmera avec le temps, mais pour l’instant tout ce que nous pouvons faire… c’est continuer à collecter des informations sur les cas qui nous parviennent comme suspects de maladie à prion », a écrit Coulthart.

Des copies de l’échange de courriels ont été envoyées au comité parlementaire de la santé par un groupe de défense des patients en mars, mais il n’est pas clair si des mesures ont été prises. Le comité n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick n’a pas répondu aux questions spécifiques concernant les courriels de Coulthart.

« Bien que le Dr Alier Marrero ait fait des déclarations concernant des constatations et des observations concernant un grand nombre de patients, depuis mai 2023, Santé publique Nouveau-Brunswick n’a reçu au total que 29 notifications complètes du Dr Marrero », a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé de la province. a déclaré au Guardian dans un e-mail.

« Ceux-ci sont en cours d’examen… à ce jour, Santé publique Nouveau-Brunswick n’a reçu aucune notification similaire d’autres médecins. »

L’e-mail de Coulthart est apparu plus d’un an après que Marrero ait plaidé auprès du gouvernement canadien pour qu’il effectue des tests environnementaux qui, selon lui, démontreraient l’implication du glyphosate.

Marrero, qui a initialement travaillé en étroite collaboration avec Coulthart, a refusé de commenter les courriels d’octobre, adressant plutôt ses questions aux autorités sanitaires de la province.

Dans les années qui ont suivi que les cas ont été signalés pour la première fois aux autorités sanitaires, les victimes affirment que les différents niveaux de gouvernement ont ignoré leur sort.

« Les politiciens ne veulent pas reconnaître qu’il se passe quelque chose de grave, car ils doivent alors y remédier », a déclaré une jeune femme, ajoutant que depuis que la province a publié son rapport final, elle n’a reçu aucune aide ni aucun suivi. malgré l’aggravation des symptômes.

Elle souffre désormais de tremblements musculaires et d’une mauvaise coordination, et les médecins lui ont dit que sa détérioration de la vue et de la mémoire rappelle celle d’une patiente plusieurs décennies plus âgée.

« Mon état progresse et les choses ont été beaucoup plus difficiles », a-t-elle déclaré. La femme, qui a demandé à rester anonyme, est incapable de cuisiner car ses mains sont trop difficiles à contrôler et elle se nourrit désormais presque exclusivement de plats surgelés. À mesure que sa mémoire se détériore, son haut-parleur intelligent lui rappelle constamment de prendre ses médicaments, de se doucher et de manger.

« Cela me manque de pouvoir conduire et d’avoir un sentiment d’indépendance », dit-elle. « Je ne me reconnais pas à l’intérieur. »