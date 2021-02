Un scientifique allemand est trop sûr que le coronavirus a fui du laboratoire de Wuhan pendant que l’OMS démystifie ce mythe

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les théories du complot ont éclaté partout. Alors que certaines théories sont des non-scientifiques (allant d’une conspiration de milliardaires pour contrôler le monde à une conspiration de masse pour mettre fin à l’humanité), certains scientifiques ont également exprimé leurs doutes sur les origines de la maladie à coronavirus – Covid-19, et son éventuel monter à une pandémie. Le scientifique allemand Dr Roland Wiesendanger de l’Université de Hambourg est un fervent partisan de la théorie selon laquelle la pandémie de coronavirus est une parodie humaine. Il a publié un document de 105 pages énumérant ses raisons pour lesquelles le coronavirus a pu fuir d’un laboratoire de recherche à Wuhan.

Il blâme l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) pour la fuite. Selon lui, il n’y a pas d’hôte naturel pour le coronavirus, ce qui lui fait soupçonner que le virus a été créé dans un laboratoire. Il affirme également que des chercheurs ont été «impliqués dans des recherches controversées sur le« gain de fonction »pour rendre les virus plus infectieux pour les humains. Il est important de noter qu’il ne présente aucune preuve scientifique de son affirmation, mais fonde tout cela sur des circonstances qu’il juge suspectes.

Récemment, l’OMS a révélé que la possibilité d’une fuite en laboratoire est «hautement improbable». D’autres laboratoires plus petits ont également fait des affirmations substantielles et fondées sur des preuves selon lesquelles le virus qui nous attaque actuellement a évolué librement dans la nature et n’a pas été créé dans un laboratoire, selon Alerte scientifique.

«Je suis sûr à 99,9% que le coronavirus provient du laboratoire», a déclaré Wiesendanger aux médias allemands. Il fonde cela sur la recherche de la Chine incapable de trouver un hôte naturel.

Selon son article, le plus proche parent de Covid se trouve dans des chauves-souris des grottes de Mojiang. Comme le site est à 1200 miles de Wuhan, il pense que les chauves-souris n’auraient pas pu le transporter là-bas – point zéro de la pandémie. Il affirme que les scientifiques de WIV ont collecté des échantillons dans les grottes et les ont ramenés à l’installation. Ensuite, il a été adapté pour infecter et se diviser rapidement chez l’homme. Des mesures de sécurité défectueuses au laboratoire ont par la suite entraîné une fuite.

Cependant, les chercheurs de l’OMS ont établi que de nombreux virus animaux peuvent sauter dans les humains.Sauf si d’autres preuves peuvent être trouvées, l’origine exacte du coronavirus restera un mystère.