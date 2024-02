Un schnauzer géant nommé Holly Jolly survit à l’attaque d’un MOUNTAIN LION dans un jardin californien

Par Emma Saletta pour Dailymail.Com





Partagez ou commentez cet article :

Les propriétaires de chiens de La Verne, en Californie, ont eu très peur après que leur chien Holly Jolly ait été attaqué par un lion de montagne.

Les propriétaires de Holly, Steve et Nicole, regardaient un film lorsqu’un couguar a attaqué le chien de trois ans dans leur jardin le 10 février.

“Nous avons entendu des cris et mon mari a dit : “Est-ce que c’est Holly ?” et j’ai dit : « Non, je pense que c’est la télévision », et il a répondu : « Non, je pense que c’est Holly », a expliqué Nicole.

Le lion de montagne a disparu après avoir attaqué le schnauzer géant, surpris par les résidents de la maison venus à la rescousse de leur chiot, mais il est revenu 20 minutes plus tard pour chercher Holly.

Holly était en sécurité et à l’intérieur de sa maison lorsque le couguar est revenu, et elle devrait se remettre de ses blessures.

Holly Jolly, une schnauzer de trois ans, a été attaquée par un lion de montagne dans le jardin de son propriétaire le 10 février.

Ses propriétaires, Steve et Nicole, regardaient un film au moment de l’attaque. Steve a supposé que les gémissements qu’il avait entendus provenaient du film que lui et Nicole regardaient.

Steve et Nicole ont effrayé le lion de montagne en criant et en hurlant, et ont ramené Holly dans leur maison après l’attaque.

Steve et Nicole sont conscients qu’ils vivent à proximité de nombreux animaux sauvages, notamment des lions des montagnes.

Cependant, c’était la première fois qu’un couguar s’approchait de Holly.

Le lion de montagne s’est jeté sur Holly vers 21 heures et a commencé à lutter et à la mordre.

Holly gémissait pendant la bagarre, ce que Steve et Nicole pouvaient entendre depuis l’intérieur de leur maison.

Les propriétaires ont commencé à crier et à hurler, ce qui a surpris le lion de montagne et a permis à Holly de s’échapper et s’enfuir.

“J’imaginais comme une mouffette ou quelque chose comme ça ici avec laquelle elle était juste en train de jouer, alors je suis entré et j’ai attrapé une arme à feu”, a déclaré Steve.

Bien que la chienne ait réussi à s’enfuir des lieux, elle a été plusieurs fois blessée lors de l’attaque.

Le lion de montagne s’est rapidement jeté sur Holly et a commencé à la mordre à divers endroits près de son visage.

Holly a été soignée par un vétérinaire pour diverses blessures, notamment des égratignures et des plaies perforantes.

« Elle a été opérée. Elle avait beaucoup de blessures par perforation, de nombreux points de suture”, a déclaré Nicole. ABC 7. “Ils ont dit qu’il y en avait juste beaucoup.”

Malgré les blessures de Holly, Steve et Nicole ont insisté sur le fait que leur chien allait bien et que « c’est une battante ».

“Elle profite de tout l’amour supplémentaire, de toutes les friandises supplémentaires, de toute l’attention supplémentaire – elle adore ça en ce moment”, a déclaré Nicole.

Steve et Nicole exhortent désormais leurs voisins à garder les yeux ouverts sur toute faune sauvage susceptible de nuire aux humains ou aux animaux domestiques.

Holly a subi de multiples blessures et a dû être opérée. Cependant, il semble qu’elle devrait se rétablir.

“Nous voulions le faire savoir à tous nos voisins… Si cette chose sort, soyez assez audacieux pour sauter dans les jardins et attaquer un chien presque de sa taille”, a déclaré Steve.

Steve va désormais accompagner Holly dans le jardin pour s’assurer qu’elle est en sécurité.