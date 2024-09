Un scénariste légendaire d’Hollywood critique Toronto

Un scénariste légendaire d’Hollywood a critiqué Toronto alors qu’il assistait à la première nord-américaine de son dernier film au Festival international du film de Toronto (TIFF).

Paul Schrader, scénariste et réalisateur américain de renom a pris sa page Facebook au cours du week-end pour discuter de certaines des qualités négatives de Toronto, qui, selon lui, incluaient le grand nombre de gratte-ciels identiques.

Schrader est surtout connu pour avoir écrit les scénarios du film de Martin Scorsese. Chauffeur de taxi et Taureau enragé et réalisant plusieurs films notables, dont Col bleu, Hardcore, Gigolo américain, Afflictionet Première Réforme.

« Quand j’ai commencé à aller à Toronto dans les années 60, c’était comme un Boston branché », a écrit Schrader. « C’est maintenant devenu le skyline de Manhattan avec l’étalement urbain de Los Angeles. Beaucoup des gratte-ciels qui ont été construits au cours des 30 dernières années sont indiscernables les uns des autres, comme des répliques de Sim City. »

Schrader était récemment en ville pour la première de son dernier film, Ah, Canada, avec Richard Gere, Jacob Elordi et Uma Thurman.

La vision controversée de Toronto du réalisateur a rapidement accumulé plus de 400 mentions « J’aime » et a été rapidement repartagée sur d’autres plateformes de médias sociaux, dont X. Alors que certains convenaient que Toronto s’était rapidement transformée en une jungle de béton, d’autres ont noté qu’il y avait encore de nombreux aspects de la ville qui méritaient d’être admirés.

« L’horizon de Manhattan avec l’étalement urbain de Los Angeles » oh c’est fini pour Toronto — Samantha (@babymyapologies) 15 septembre 2024

« J’habite là-bas et c’est triste de voir toute la culture remplacée par ces horreurs et l’immobilier qui monte en flèche (et tout le reste), ce qui diminue en fait la valeur existentielle de la vie là-bas », a écrit une personne sous le message de Schrader.

il a raison, c’est nul maintenant — nancy (@jandalphthegay) 15 septembre 2024

« Comme toute grande ville, Toronto a son lot de bons et de mauvais côtés. L’architecture n’a pas été la priorité de beaucoup de bâtiments et la circulation est… eh bien, Toronto est à une heure de Toronto, où que vous alliez. Cependant, elle possède toujours une diversité de cultures facilement accessibles et malgré sa taille, elle a souvent l’atmosphère d’une petite ville dans le meilleur sens du terme. Je pourrais continuer », a ajouté une autre personne.

Il a tout à fait raison, GTA construit des tours hilarantes directement le long des autoroutes et des artères les plus fréquentées (les particules de pneus sont délicieuses) et le reste est constitué de maisons unifamiliales bon marché et de mauvais goût, d’appartements de faible hauteur et de déserts de parking. J’ai hâte que ce soit une vraie ville – Shiddy Doodoo (@CofIndustry) 15 septembre 2024

« Je vis à Toronto depuis plus de 30 ans et je ne la qualifierais jamais de semblable à Manhattan », peut-on lire dans un commentaire défendant la ville.

Bien que Schrader n’ait pas eu la meilleure impression de Toronto lors de sa récente visite, un fan a demandé au scénariste ce qu’il pensait plutôt de Montréal, ce à quoi il a répondu : « Montréal survit. »