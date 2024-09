Un scénariste hollywoodien critique l’architecture de Toronto et suscite un débat parmi les habitants

Un scénariste et réalisateur emblématique d’Hollywood a fait le tour de Toronto lors de son séjour pour le Festival international du film de Toronto (TIFF) et de nombreux habitants sont divisés sur son point de vue.

Dimanche, le célèbre scénariste Paul Schrader a publié ses réflexions sur la ville sur sa page Facebook, comparant ses bâtiments à la série de jeux vidéo SimCity.

« Quand j’ai commencé à aller à Toronto dans les années 60, c’était comme un Boston branché. C’est maintenant devenu le skyline de Manhattan avec l’étalement urbain de Los Angeles. Beaucoup des gratte-ciels qui ont été construits au cours des trente dernières années sont indiscernables les uns des autres, comme des répliques de Sim City », a-t-il déclaré dans son article. poste.

Schrader était récemment à Toronto pour la première de son dernier film dramatique, Ah, Canadaavec Richard Gere, Uma Thurman et Jacob Elordi.

Le scénariste, réalisateur et critique américain est surtout connu pour avoir écrit le scénario du film de Martin Scorsese. Chauffeur de taxi, Taureau furieux, La dernière tentation du Christet Faire sortir les morts.

En outre, il a réalisé des films acclamés tels que Col bleu, Première Réforme, Affliction, Gigolo américainet Hardcore.

Depuis qu’il a publié son avis négatif sur la ville, son commentaire est devenu viral sur Facebook et X, laissant certains internautes divisés.

« Gore Vidal a décrit Toronto comme un « Manhattan dirigé par les Suisses ». Je la décrirais comme la ville la plus ennuyeuse et sans caractère que j’aie jamais visitée », a écrit un utilisateur de Facebook sous son message.

« Je suis tout à fait d’accord, Paul, je ne connais personne qui trouve ces monstruosités de verre grises et vertes attirantes. C’est aussi un endroit extrêmement cher pour y vivre… As-tu eu l’occasion de parler à l’un des spectateurs qui a payé plus de 100 $ CA pour un seul billet pour ton film ? », a demandé un autre utilisateur.

Pendant ce temps, d’autres utilisateurs défendent la ville et soulignent ses qualités positives.

« Comme toute grande ville, Toronto a son lot de bons et de mauvais côtés. L’architecture n’a pas été la priorité de beaucoup de bâtiments et la circulation est… eh bien, Toronto est à une heure de Toronto, où que vous alliez. Cependant, elle possède toujours une diversité de cultures facilement accessibles et malgré sa taille, elle a souvent l’atmosphère d’une petite ville dans le meilleur sens du terme. Je pourrais continuer », a écrit un utilisateur.

« Je vis à Toronto depuis plus de 30 ans et je ne dirais jamais que c’est une ville semblable à Manhattan », a commenté un autre utilisateur.