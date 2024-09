Un scénario rejeté pour le meilleur personnage de Bruce Willis est devenu l’une des pires suites de tous les temps

« Die Hard » a fait de Bruce Willis une star de l’action. L’acteur, connu auparavant pour son rôle dans la comédie dramatique « Moonlighting » d’ABC, a fait découvrir au public le héros d’action bon enfant qui est depuis devenu un archétype du genre. Le détective de la police de New York John McClane est également devenu le rôle le plus connu de Willis et reste l’une des icônes d’action les plus appréciées à ce jour. Naturellement, Hollywood était impatient de transformer le succès du film original en une franchise, et une suite a donc été rapidement produite en 1990. Ce n’était pas tout à fait le succès et la référence culturelle du premier film, mais il n’était pas sans charme. Puis, un troisième film est sorti, qui a cimenté John McClane comme un héros durable à l’écran.

En ce qui concerne les films de la saga, le film de 1995 Die Hard with a Vengeance est en réalité l’un des meilleurs. Cela est principalement dû au fait que les deux suites, sorties en 2007 et 2013, sont remarquablement oubliables. Mais Die Hard 3 est tout de même du John McClane d’antan. Cela est dû en grande partie au fait que le réalisateur original, John McTiernan, est revenu pour le troisième volet, apportant avec lui une volonté de pousser l’action et les cascades encore plus loin qu’il ne l’avait fait avec le classique de 1988. Mais Willis et sa co-star, Samuel L. Jackson, ont également formé un excellent duo à l’écran, qui s’est parfaitement équilibré tout au long de leur course effrénée à travers New York.

En tant que tel, « Die Hard with a Vengeance » reste l’un des meilleurs de la franchise, mais il semble que nous ayons presque eu droit à une suite différente, et cette alternative aurait très facilement pu faire du troisième film « Die Hard » le pire du lot.