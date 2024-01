Un scandale en Géorgie menace de brouiller l’affaire pénale contre Donald Trump

Fani Willis, procureure du comté de Fulton, a fait la une des journaux l’année dernière lorsqu’elle a publié un vaste acte d’accusation de 98 pages accusant Trump et 18 autres personnes de chercher à renverser l’élection présidentielle de 2020.

Aujourd’hui, Willis est de retour sous les projecteurs – mais cette fois, c’est moins bienvenu. Michael Roman, ancien responsable de la campagne Trump et coaccusé dans cette affaire, a demandé au juge qui supervise l’affaire de disqualifier Willis pour ce qu’il a décrit comme une « relation personnelle inappropriée et clandestine » avec l’un des avocats extérieurs que le bureau du procureur a embauché pour l’aider. poursuivez l’affaire, Nathan Wade.

Ces allégations menacent de perturber l’une des affaires pénales les plus complexes contre l’ancien président, ce qui pourrait repousser un éventuel procès bien au-delà de la date des élections de novembre – Trump étant très probablement le candidat républicain.

“Certes, il est difficile d’imaginer qu’il n’y aurait pas de retard”, ce qui aurait “des conséquences très, très importantes”, a déclaré Clark Cunningham, professeur de droit à la Georgia State University.

Le juge chargé de l’affaire en Géorgie a fixé une audience au 15 février sur cette affaire, et Willis a jusqu’au 2 février pour déposer une réponse écrite. Si Roman gagnait, cela pourrait entraîner la disqualification de Willis pour diriger l’affaire – ou même un rejet total de l’affaire, une décision dont les coaccusés de Trump s’empareraient pour faire des demandes similaires.

Pour Willis, la controverse a également jeté une ombre sur l’une des affaires les plus ambitieuses et les plus complexes de sa carrière : tenter de prouver qu’un ancien président et certains de ses plus proches collaborateurs étaient engagés dans un vaste complot visant à renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020 au sein de l’État. l’État, qui a été l’un des principaux acteurs de la victoire de Joe Biden.

Les allégations ont fait surface pour la première fois dans la requête de Roman, qui a déclaré que Wade – qui avait reçu plus de 650 000 dollars du bureau de Willis pour son travail sur l’affaire en décembre, selon le dossier – avait utilisé une partie de cet argent pour payer des « vacances ». à travers le monde »pour lui et Willis, y compris dans la Napa Valley et dans les Caraïbes.

Le dossier ne fournissait pas de preuve directe des allégations, mais faisait plutôt référence à une procédure de divorce entre Wade et son ex-épouse. Cette semaine, un tribunal a descellé les relevés de carte de crédit de cette procédure fournis par l’épouse de Wade, qui montraient qu’il avait acheté des billets d’avion à son nom et à celui de Willis vers des destinations telles que San Francisco et Miami.

Dans un discours prononcé devant une importante église noire d’Atlanta au début du mois, Willis n’a pas nié les allégations d’une relation avec Wade. Au lieu de cela, elle a défendu la nomination de trois avocats extérieurs pour aider à poursuivre cette affaire tentaculaire, y compris Wade, les décrivant comme de bons amis qualifiés qui étaient payés « le même taux horaire ».

La race était un thème central du discours de Willis, qui a déclaré que seul un homme noir avait été visé par les critiques – une référence implicite à Wade, la seule personne noire parmi les trois personnes nommées. « La première chose qu’ils disent : ‘Oh, elle va jouer la carte de la race maintenant ?’ Mais . . . n’est-ce pas eux qui jouent la carte de la race alors qu’ils n’en interrogent qu’un ? dit-elle.

Les avocats de Trump affirment que Willis a « injecté de manière répétée et inappropriée la race dans l’affaire et attisé l’animosité raciale », selon un dossier judiciaire déposé jeudi dans lequel il cherchait à se joindre à la tentative de Roman de disqualifier le procureur. Le bureau du procureur du comté de Fulton et Wade n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Les procureurs géorgiens ont cherché à fixer le 5 août un procès pour Trump et ses autres coaccusés (quatre ont plaidé coupables l’année dernière). Mais un long retard dans le règlement des différends concernant Willis et Wade pourrait retarder ce processus de plusieurs semaines, voire mois.

Cela pourrait avoir des conséquences sur les élections de 2024, au cours desquelles Trump devrait à nouveau défier Biden pour la Maison Blanche. Trump fait face à quatre inculpations pénales au total, dont deux affaires fédérales et des accusations déposées par le procureur du district de Manhattan – dont les dates de procès provisoires sont toutes fixées avant novembre. Mais étant donné l’adoption de caméras dans la salle d’audience du comté de Fulton, l’affaire en Géorgie pourrait être le seul des procès de Trump à être télédiffusé.

«La possibilité pour les électeurs de regarder à la télévision, de s’asseoir dans la tribune des jurés et d’évaluer par eux-mêmes si [Trump] a été impliqué dans un complot criminel visant à renverser les élections est unique », a déclaré Cunningham.

Willis pourrait volontairement prendre un congé personnel du bureau du procureur, ce qui lui donnerait la possibilité de choisir le procureur qui reprendrait l’affaire, a déclaré Cunningham. Autrement, les fonctionnaires de l’État auraient le pouvoir de la remplacer si elle était disqualifiée par un juge. Tout rendez-vous extérieur pourrait prendre un certain temps et entraîner des retards dans le procès ou un changement de stratégie.

La pression politique s’accumule également. Les Républicains de la Chambre ont demandé à Wade des informations sur son utilisation des fonds du DA. Le Sénat de l’État de Géorgie a adopté vendredi un projet de loi déposé par le républicain Greg Dolezal visant à créer un comité sénatorial spécial chargé d’enquêter sur les allégations de détournement de fonds publics.

« Nous envoyons des millions de dollars des coffres de l’État au bureau du procureur du comté de Fulton », a déclaré Dolezal au Financial Times. “Nous voulons nous assurer que ces fonds sont utilisés de manière appropriée et dans la mesure où ils ne le sont pas, nous pensons que nous avons besoin de réponses pour les contribuables et que nous devrons peut-être ajuster la façon dont nous finançons ce bureau.”

Alors que les défis contre Willis se multiplient, elle n’a donné aucune indication qu’elle reculerait.

“Nous sommes à une époque de l’histoire où vous ne pouvez plus vous asseoir et laisser les autres faire”, a déclaré Willis dans son discours à l’église d’Atlanta.

“On ne peut pas s’attendre à ce que les femmes noires soient parfaites et sauvent le monde”, a-t-elle ajouté. « Il faut nous permettre de trébucher. . . Avec ce genre de soutien, nous déplacerons des montagnes et ferons la volonté de Jésus ».