Un scandale de tricherie secoue le monde de la pêche après la découverte de poids en plomb dans une prise gagnante

Avec des dizaines de milliers de prix en argent et l’intégrité des pêcheurs en jeu, un tournoi de pêche au doré dans l’Ohio a tourné au vinaigre après la découverte d’un scandale de tricherie apparent la semaine dernière.

Une vidéo pleine de jurons publiée sur les réseaux sociaux montre Jason Fischer, directeur du tournoi du Lake Erie Walleye Trail (LEWT), coupant la prise gagnante de cinq dorés vendredi et trouvant des poids en plomb et des filets de poisson préparés à l’intérieur.

« Nous avons des poids dans le poisson ! » Fischer crie dans la vidéo, avant de remonter son bras et de faire signe aux pêcheurs de partir. “Sors d’ici!” crie-t-il aux gagnants potentiels. En arrière-plan, des gens dans la foule crient “appelez les flics” et accusent les hommes de vol.

Les pêcheurs gagnants, Jacob Runyan, de Broadview Heights, Ohio, et Chase Cominsky, d’Hermitage, Penn., ont été immédiatement disqualifiés. Ils étaient en ligne pour gagner environ 39 000 $ CAN, selon CNN. Le duo avait déjà remporté plusieurs autres concours LEWT, selon le journal Toledo La lameet ont gagné une somme “considérable” de prix en argent dans le passé.

La vidéo montre Fischer exhortant Runyan à partir pour sa propre sécurité alors que les gens lui lançaient des insultes.

AVERTISSEMENT | La vidéo contient un langage graphique :

Le bureau du procureur du comté de Cleveland a ouvert une enquête sur le lucratif tournoi de pêche au doré.

Dans un déclaration vidéo posté sur Facebook lundi, un Fischer ému a qualifié la tricherie apparente de “l’un des actes les plus dégoûtants et malhonnêtes que le monde de la pêche ait jamais vus”.

“Il y a toujours eu des histoires de malhonnêteté dans la compétition, mais personnellement, je n’ai jamais rien vu de tel – dans la pêche compétitive, c’est-à-dire”, a déclaré Fischer.

“Les individus impliqués ici semblent avoir mis la cupidité et l’ego avant toute autre chose, entachant à jamais notre sport.”

Il a noté que les informations du tournoi de vendredi ont été transmises à la Division de la faune de l’Ohio, qui traitera l’affaire et “toute action criminelle potentielle à partir de maintenant”.

Fischer s’est également excusé pour son utilisation de blasphèmes dans la vidéo originale, notant qu’il “avait agi par émotion”.