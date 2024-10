Un scan révèle le fonctionnement interne du plus ancien modèle de locomotive

Un scan 3D du plus ancien modèle de locomotive au monde a révélé son fonctionnement interne caché pour la première fois depuis plus de 200 ans.

À l’aide d’un scanner à rayons X, les experts ont pu avoir un aperçu de la conception technique impressionnante du mini-prototype d’une des premières locomotives à vapeur pionnières.

Les images montrent comment le modèle autrefois fonctionnel reproduisait la mécanique révolutionnaire de ses homologues grandeur nature, qui ont révolutionné l’industrie ferroviaire.

John McGoldrick, conservateur de l’histoire industrielle des musées et galeries de Leeds, a déclaré que « à moins de l’ouvrir », les experts n’auraient jamais pu examiner son fonctionnement interne de cette manière.

Le modèle a été réalisé pour l’ingénieur Matthew Murray en 1811 et utilisé comme outil de vente pour démontrer la viabilité de la conception aux investisseurs potentiels.

Ses efforts ont été couronnés de succès, chaque moteur pleine grandeur se vendant 350 £.

Les modèles Murray pleine grandeur, comme la célèbre Salamanca, sont devenus les toutes premières locomotives à vapeur commercialement viables.

Ils ont révolutionné le transport du charbon à Leeds, permettant à un moteur petit et relativement léger de transporter plus de 20 fois son propre poids, alimenté par la vapeur d’une chaudière en fonte dotée d’un seul conduit de fumée.

Afin de mieux comprendre les conceptions de Murray, le personnel du musée a travaillé avec un historien ferroviaire et des experts de l’Université de Leeds afin de réaliser une étude technique et mécanique du modèle.

Avant l’analyse, les experts s’étaient appuyés sur des dessins et des croquis écrits pour comprendre sa composition complexe.

Bien que la numérisation d’objets métalliques puisse créer des distorsions dans les images résultantes, M. McGoldrick a déclaré avoir pu voir les principales structures de la locomotive, notamment les pestons, le conduit de fumée et la chaudière.

« C’est une scène étrange de voir ce petit modèle passer sur un scanner CT – le genre de chose utilisée pour les corps humains – mais c’est une excellente façon de voir à travers la locomotive sous plusieurs angles différents afin que nous puissions bien comprendre comment c’était. construit.

« Nous pouvons voir en quoi il s’agissait d’un modèle de travail viable. Ce n’était pas seulement un jouet pour s’asseoir là, joli sur un morceau de cheminée. »

Un compte rendu historique détaillé du modèle ainsi qu’une évaluation de sa conception et de ses composants seront désormais produits et présentés dans une future exposition au Leeds Industrial Museum.

La conseillère Salma Arif, membre exécutif pour les soins sociaux pour adultes, les modes de vie actifs et la culture, a déclaré : « Le statut de Leeds en tant que centre d’excellence en ingénierie au fil des siècles est incroyable, et ce modèle extraordinaire résume vraiment cet esprit d’invention et d’ingéniosité. »

Écoutez les moments forts de Yorkshire de l’Ouest sur BBC Soundsrestez au courant des dernières épisode de Look North ou raconte-nous une histoire que tu penses nous devrions couvrir ici.

Histoires Internet connexes