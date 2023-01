Un savon emblématique sauvé par un service de streaming qui dit que “les fans manquent le spectacle”

Le savon LÉGENDAIRE Brookside fait son retour après avoir trouvé une nouvelle maison sur STV Player.

Vingt ans après la fin de l’émission, le feuilleton – basé chez les habitants du cul-de-sac de Scouse – sera rejoué dans son intégralité après que le service de streaming gratuit aura acquis les droits de son arrière-catalogue.

Télévision Mersey

Dean Sullivan, qui jouait Jimmy Corkhill, a déclaré: “Je suis sûr que de nombreux scénarios se sentiront toujours aussi pertinents aujourd’hui que le jour où ils ont été écrits”[/caption]

Cela signifie que les téléspectateurs pourront revivre des intrigues mémorables, notamment le premier baiser lesbien pré-versant de la télévision impliquant Anna Friel, un accident d’hélicoptère et le meurtre de l’abusif Trevor Jordache, qui a été retrouvé enterré sous le patio du numéro 10 en 1995.

Dean Sullivan, qui jouait la légende Jimmy Corkhill, a déclaré au Sun : « C’est une nouvelle fantastique pour tous les fans fidèles de Brookside, mais c’est aussi formidable que cela donne à une toute nouvelle génération la chance de profiter du spectacle.

“Je suis sûr que de nombreux scénarios se sentiront toujours aussi pertinents aujourd’hui qu’au jour où ils ont été écrits.

“Jimmy Corkhill, le rôle était le rêve de tout acteur. Il a passé 17 ans sur The Close et est apparu dans plus d’épisodes que tout autre personnage !

“Les gens dans la rue me posent des questions sur l’émission tous les jours, ce qui témoigne de la qualité de son écriture.”

L’ancienne membre de la distribution Sunetra Sarker, qui jouait Nisha Batra, a ajouté: “Je dois beaucoup à Brookside car j’ai eu la chance d’avoir été repérée à un arrêt de bus quand j’avais 15 ans et d’avoir reçu le rôle de Nisha.

« Si j’avais su alors que Brookside Close serait la route qui m’a conduit à ma carrière surprenante et mouvementée, je ne l’aurais jamais cru.

“Je suis ravi que STV Player diffuse à nouveau Brookie après toutes ces années.

“Je ne manque jamais d’entendre les fans me dire à quel point le spectacle leur manque encore.

“Obtenez le streaming et voyez à quel point ce feuilleton basé à Liverpool était révolutionnaire il y a toutes ces années.”

En plus de Sunetra, Anna et Dean, Brookside a également lancé la carrière des stars de The Royle Family, Sue Johnson, Ricky Tomlinson, ainsi que de la présentatrice de télévision Claire Sweeney, au cours de ses deux décennies sur Channel 4.

STV Player est disponible sur Sky Q, NOW, Virgin Media, Amazon Fire TV et Freeview Play et les dix premiers épisodes du feuilleton sortiront le 1er février, avec cinq nouveaux versements chaque semaine par la suite.