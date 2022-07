Un sauveteur de drone sauve un garçon de 14 ans de la noyade en mer à Valence en Espagne | Nouvelles du monde

Un drone sauveteur pionnier a sauvé un garçon de 14 ans de la noyade dans la mer à Valence en Espagne.

Le service de sauvetage par drone, qui a été déployé sur les plages espagnoles, a largué ce mois-ci un gilet de sauvetage dans la mer qui a pu maintenir l’adolescent à flot juste au moment où il commençait à couler, ont déclaré ses opérateurs.

Le gilet a maintenu le garçon à flot jusqu’à ce qu’une équipe de sauveteurs physiques arrive quelques instants plus tard.

Les images capturées par le drone montrent le garçon se débattant dans l’eau, avant de s’agripper au gilet.

Image:

Photo : Drones généraux



Image:

Photo : Drones généraux



“Quand nous sommes arrivés, ce que nous avons vu, c’était un enfant qui était en très mauvais état, avec presque aucune énergie pour continuer à flotter, alors j’ai envoyé le gilet de sauvetage”, a déclaré Miguel Angel Pedrero, pilote de drone pour General Drones, la société qui fournit le technologie dit.

“A cause des fortes vagues, c’était une manœuvre compliquée, mais nous avons finalement réussi à lui donner le gilet et il a pu flotter jusqu’à ce que les sauveteurs l’atteignent en jet ski.”

Après avoir été secouru, le jeune de 14 ans, qui n’a pas été identifié, a été envoyé dans un hôpital local après que le personnel ambulancier lui a fourni de l’oxygène.

Il a été renvoyé chez lui 24 heures plus tard.

General Drones, basé à Valence, a commencé à soutenir le personnel de sauveteurs espagnol en 2017 dans la ville de Sagunto, juste au nord de Valence.

Image:

Photo : Drones généraux



Image:

Photo : Drones généraux



Aujourd’hui, il compte plus de 30 pilotes et drones travaillant avec des sauveteurs sur 22 plages à travers l’Espagne, fournissant un soutien de réaction rapide dans les moments critiques d’une noyade potentielle avant que les sauveteurs ne puissent physiquement atteindre la scène.

“Ces secondes supplémentaires sont vitales dans certains cas et permettent également aux équipes de secours d’approcher la personne avec plus de calme et de prudence”, a ajouté M. Pedrero.

Au total, 140 personnes sont décédées des suites d’une noyade accidentelle en Espagne au cours des six premiers mois de 2022, soit 55 % de plus qu’au cours de la même période de 2021, selon la Fédération royale espagnole de sauvetage et de sauvetage.