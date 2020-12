La vie d’un bébé éléphant a été sauvée après que des ambulanciers paramédicaux y aient pratiqué la RCR. L’incident s’est produit en Thaïlande après avoir été blessé dans un accident.

Dans une vidéo partagée en ligne, on peut voir un bébé éléphant d’un mois allongé sur le sol et pleurer de douleur après avoir été heurté par une moto dans la province de Chanthaburi en Thaïlande samedi. On peut voir Mana Srivate, secouriste depuis 26 ans, tenter de ressusciter l’éléphant en lui faisant des compressions à deux mains. L’automobiliste Anan Cherdsoongnern, 53 ans, a frappé l’éléphant, puis l’a projeté dans les airs et est tombé au sol à 20 pieds de distance. Le bébé éléphant a été touché en traversant la route avec un groupe de pachydermes sauvages.

La vidéo virale a été partagée par Reuters le 21 décembre. Dans le clip d’une minute, Srivate peut être vu en train de donner à l’éléphant une réanimation cardio-pulmonaire (RCR) alors que l’éléphant est couché sur le côté, inconscient sur la route. Après un certain temps, le bébé éléphant a ressuscité et a été transféré dans un véhicule. Les collègues de Mana soignaient l’automobiliste blessé allongé à quelques mètres.

Regardez la vidéo ici:

L’ambulancier était en voyage sur la route dimanche soir lorsqu’il a été appelé à l’action pour sauver la vie de l’éléphant. Il a également déclaré que c’était la première fois en 26 ans en tant que secouriste lorsqu’il pratiquait la RCR sur un éléphant. Il a fallu près de 10 minutes pour faire revivre le bébé éléphant blessé et il s’est levé après quelques compressions.

En parlant à l’agence au téléphone, Mana a déclaré que c’était son instinct de sauver des vies, mais qu’il était tout le temps inquiet car il pouvait entendre la mère et d’autres éléphants appeler le bébé blessé. Il a également ajouté qu’il supposait où son cœur serait basé sur la théorie du corps humain et un clip vidéo qu’il avait vu en ligne.

« Quand le bébé éléphant a commencé à bouger, j’ai presque pleuré », a déclaré Mana. Selon les rapports, l’automobiliste et l’éléphant se rétablissent et aucun d’eux n’a été gravement blessé.

Après l’incident, le bébé éléphant a été déplacé vers un autre endroit pour être soigné et a ensuite été renvoyé sur le site de l’accident, afin qu’il puisse retrouver sa mère. Mana a également raconté qu’après que le bébé ait appelé sa mère, les éléphants sont rapidement revenus. Mana a également informé qu’il avait fait face à des dizaines d’accidents de la route impliquant des humains, mais ce bébé éléphant a été la première victime qu’il a ressuscité après avoir pratiqué la RCR.