Un sauvetage spectaculaire a été lancé après que le yacht a soudainement pris feu, envoyant d’épais panaches de fumée dans le ciel

DEUX personnes ont été sauvées de façon spectaculaire d’un yacht après qu’il a soudainement pris feu sur une plage animée.

Les services d’urgence ont été appelés à Caswell Bay et Brandy Cove au Pays de Galles après que les habitants ont vu un bateau en feu et d’épais panaches de fumée s’échapper dans le ciel.

Un bateau a pris feu à Brandy Cove, Gower Crédit : Mark Bowden/MEDIA PAYS DE GALLES

Des images de la scène montraient des flammes engloutissant un bateau blanc et d’épais panaches de fumée s’élevant dans le ciel.

Sur une photo, une légère décoloration pouvait être vue dans la mer, ce qui a conduit certains habitants à croire que l’incendie avait été causé par le pétrole – mais cela n’a pas encore été confirmé.

Les résidents locaux Mark et Helen Rebecca Bowden ont remarqué l’incendie vers 13h30 samedi et ont envoyé leur drone pour essayer de découvrir ce qui s’était passé.

Helen a déclaré: “Nous avons remarqué le feu vers 1h30 et avons envoyé [our] drone vers le bas.

“Il y avait un canot de sauvetage et un camion de pompiers, qui ne pouvaient descendre qu’à mi-chemin de Brandy Cove, de sorte que les pompiers viennent juste d’arriver. [now at 2.25pm.]”

Un porte-parole de HM Coastguard a depuis confirmé que deux personnes ont été sauvées en toute sécurité du navire, tandis que le bateau reste en feu.

Le porte-parole a déclaré: “Deux personnes ont été secourues en toute sécurité après que leur bateau a pris feu au large de Caswell Bay, dans le Gower.

“HM Coastguard a coordonné la réponse en envoyant à la fois le canot de sauvetage Mumbles RNLI et l’équipe de sauvetage des garde-côtes Mumbles avec le service d’incendie et de sauvetage du sud du Pays de Galles.

“Les deux personnes à bord du yacht de 37 pieds ont été secourues et ramenées à terre alors que le navire lui-même s’est échoué près de Brandy Cove et est toujours en feu.

“Les agents de lutte contre la pollution de l’Agence maritime et des garde-côtes ont été informés ainsi que l’autorité locale.”

Le chef d’équipe des garde-côtes HM, Ieuan Williams, a ajouté: “Cela avait l’air et était incroyablement dramatique. Le canot de sauvetage a fait un travail incroyable en éloignant deux personnes d’un navire en feu.

“Nous sommes également très reconnaissants à tous ceux qui se trouvent dans la région sur leurs propres bateaux de plaisance qui ont utilisé leurs radios VHF pour nous alerter de ce qui se passait et sont également restés à proximité au cas où ils pourraient aider.”

Tim Conway, directeur des opérations des canots de sauvetage à la station RNLI Mumbles, a donné plus de détails sur la façon dont le RNLI a pris connaissance de l’incendie.

Il a déclaré: “A 12h32, nous avions envoyé nos deux canots de sauvetage. Notre canot de sauvetage côtier était déjà en route vers un bateau en panne, alors qu’ils approchaient de la baie, ils ont vu de la fumée – la barre s’est approchée et a appelé les garde-côtes et a demandé pour que le bateau tous temps soit envoyé.

“Le canot de sauvetage côtier a fait descendre deux personnes du bateau et a dégagé la plage. Il n’y a pas eu de blessés, les gens sont descendus sains et saufs et ils vont bien – mais évidemment un peu contrariés. Ils [lifeboat crews] puis installez un écran pour garder le rivage dégagé.”