Un sauvetage «miracle», deux affaires de meurtre familial et une mort en cellule de prison: la saga de la cupidité et des mensonges de Nathan Carman

NLe sauvetage d’athan Carman d’un radeau de sauvetage gonflable à 200 km au large de Cape Cod en 2016 après avoir passé huit jours à la dérive dans l’océan Atlantique Nord a été salué comme un miracle.

Le 17 septembre de cette année-là, alors âgé de 22 ans, et sa mère Linda Carman étaient partis pour un voyage de pêche d’une nuit au départ de Rhode Island pour tenter de réparer leur relation fracturée.

Elle n’a plus jamais entendu parler d’elle et les autorités ont rapidement réalisé que quelque chose dans son histoire extraordinaire de survie ne s’additionnait pas.

Il faudrait près de six ans aux procureurs pour inculper Nathan de son meurtre et le nommer comme principal suspect dans le meurtre en 2013 de son grand-père John Chakalos.

L’homme de 29 ans a été arrêté en mai dernier et a plaidé non coupable de meurtre et de fraude. Il devait être jugé en octobre.

Les procureurs ont allégué qu’il avait comploté pendant plus d’une décennie pour réclamer la succession de 40 millions de dollars de son grand-père et qu’il hériterait de millions de dollars avec les deux membres aînés de la famille décédés.

Jeudi matin, il a été retrouvé « inconscient » dans sa cellule de la prison du comté de Cheshire à Keene, dans le New Hampshire. Il a été déclaré mort environ 40 minutes plus tard, a déclaré un responsable.

Qui était Nathan Carman ?

Nathan Carman a grandi dans le Connecticut, le seul enfant de Clark et Linda Carman.

La famille avait un réseau de «relations ardues et souvent combatives», selon un 2018 New York article. Linda Carman avait souffert de dépression et aurait lutté contre une dépendance au jeu.

Nathan a été diagnostiqué avec le syndrome d’Asperger et a subi des années d’analyse psychiatrique et de traitement pharmaceutique, selon une enquête de 2022 par Courrier aérien.

Il a été décrit par ses proches comme un enfant « en colère, capricieux, imprévisible », qui « a mûri sans empathie, ni reconnaissance de la réalité de quiconque » autre que lui-même, selon l’article.

Sa mère, la deuxième de quatre filles, s’est séparée de Clark Carman et a eu du mal à maintenir une relation harmonieuse avec Nathan.

Nathan Carman a été accusé d’avoir tué son grand-père millionnaire et sa mère dans le but de réclamer un héritage (PA)

Les procureurs ont déclaré qu’ils feraient des voyages de pêche pour tenter de réparer le lien fracturé.

Malgré cela, il entretenait de bonnes relations avec son grand-père, qu’il considérait comme son « meilleur ami », ont déclaré les avocats de Nathan.

Après avoir terminé ses études secondaires en 2012, Nathan Carman s’est inscrit dans un collège communautaire mais n’a pas réussi à terminer la plupart de ses cours.

Il a alors commencé à s’intéresser aux affaires de son grand-père et a assisté à plusieurs réunions avec lui en 2012 et 2013, selon les procureurs.

Durant cette période, son grand-père a convaincu Linda Carman de désigner son fils comme bénéficiaire de sa fiducie.

Chakalos a également payé les dépenses personnelles de son petit-fils, finançant l’achat d’un camion et d’un appartement, et un cheval de sport irlandais blanc nommé Cruise.

Meurtre de John Chakalos

John Chakalos a été retrouvé mort à l’âge de 87 ans des suites de blessures par balle dans sa maison de Windsor, Connecticut, le 20 décembre 2013, un mois après le décès de sa femme de 59 ans, Rita, d’un cancer.

Chakalos avait fait une fortune estimée à 40 millions de dollars dans l’immobilier, principalement grâce à la construction et à la location de maisons de retraite de luxe, et a continué à travailler jusqu’au jour de sa mort, selon une nécrologie.

Même après avoir amassé d’énormes richesses, lui et sa femme ont continué à vivre dans la modeste maison où ils avaient élevé leurs filles et vécu pendant une grande partie de leur vie conjugale.

La nécrologie indiquait que Chakalos avait « douché ses petits-enfants, nièces et neveux d’amour paternel ». Sa devise était « sans famille tu n’as rien ».

John Chalakos a été abattu alors qu’il dormait dans sa maison du Connecticut en 2013. Son petit-fils Nathan Carman était soupçonné d’être responsable (Carmen Community Funeral Home)

Cependant, les procureurs pensaient que son petit-fils, alors âgé de 19 ans, complotait secrètement pour l’assassiner et réclamer sa fortune.

Carman n’a jamais été inculpé pour la mort de son grand-père. Mais les autorités énoncées en détail dans un Acte d’accusation de 2022 comment ils pensaient qu’il avait commis le meurtre.

Les autorités ont déclaré que Nathan avait acheté un fusil Sig Sauer environ un an avant la fusillade.

Ils ont allégué qu’il avait conduit de son appartement à Bloomfield, Connecticut, à la maison de son grand-père vers 3 heures du matin et lui avait tiré deux balles dans la tête pendant qu’il dormait.

Carman a ensuite jeté le disque dur de son ordinateur et une unité GPS dans son camion, ont-ils déclaré, les empêchant de suivre ses mouvements et ses plans.

Il a reçu 550 000 $ après la mort de son grand-père. En 2014, il a déménagé à Vernon, dans le Vermont, et en 2016, il aurait dilapidé la majeure partie de son héritage.

La mort mystérieuse de Linda Carman

En 2015, Nathan Carman a acheté un bateau de pêche de 31 pieds, le Varicelleen utilisant sa nouvelle richesse de la mort de son grand-père.

Les procureurs ont déclaré que la pêche avait été un moyen pour Nathan et Linda Carman de se réunir et de mettre de côté leurs différences.

En septembre 2016, Nathan s’est arrangé pour partir en voyage de pêche avec sa mère autour de Block Island, au large de Rhode Island.

Ils sont partis de Ram Point Marina à South Kingston, Rhode Island , tard dans la soirée du 17 septembre, et Linda a dit à des amis qu’ils reviendraient à midi le lendemain.

Les procureurs disent qu’avant le départ, Nathan a retiré des pièces du moteur et une partie de la coque qui stabilise le bateau.

Linda, la mère de Nathan Carmen (Capture d’écran WTNH News8 / Youtube)

À un moment donné peu de temps après son départ, il a assassiné sa mère et a délibérément coulé le bateau, selon les procureurs.

Les garde-côtes américains ont été informés que le bateau avait disparu le 18 septembre et ont organisé un vaste effort de recherche et de sauvetage.

Le 25 septembre, Nathan Carman a été retrouvé flottant sur un radeau de sauvetage gonflable par le bateau commercial Orient Lucky à 200 km au large de Cape Cod.

L’homme alors âgé de 22 ans dira plus tard aux enquêteurs qu’il avait remarqué que le moteur faisait des bruits inhabituels le jour où il était parti, et que le Varicelle commencé à prendre de l’eau.

Il a dit avoir vu sa mère dans le cockpit et a attrapé trois sacs contenant de la nourriture, des fusées éclairantes et des gilets de sauvetage. Mais quand il a regardé en arrière, sa mère n’était plus là.

L’histoire de survie improbable a déclenché une frénésie médiatique alors que les médias tentaient d’obtenir des entretiens avec le survivant et le capitaine du navire.

« Je criais : ‘Maman ! Maman! » Nathan Carman a déclaré dans une interview à l’Associated Press décrivant le naufrage. « J’aimais ma mère et ma mère m’aimait. »

Le Courant de Hartford a rapporté à l’époque que la police enquêtait sur Nathan Carman pour avoir sciemment exploité un navire dangereux et mis la vie de sa mère en danger.

La police a obtenu un mandat de perquisition pour sa maison du Vermont et a découvert que Nathan avait retiré son ordinateur avant de partir.

Interrogé sur la fouille de la police, il a déclaré à l’AP : « Je ne sais pas quoi penser des gens suspects. J’ai assez à gérer.

Arrestation et mort

En 2019, les trois filles survivantes de Chakalos ont intenté une action en justice dans le New Hampshire pour empêcher Carman de recevoir davantage de l’héritage de son grand-père.

Ils l’ont publiquement accusé d’être impliqué dans la mort de sa mère.

L’affaire a été classée après qu’un juge a statué que Chakalos n’était pas un résident du New Hampshire. Il a ensuite été déposé à nouveau dans le Connecticut et était toujours en attente au moment de sa mort.

En mai 2022, Carman était chargé avec « meurtre en haute mer » par des avocats américains dans le Vermont. Il a également été accusé de fraude à l’assurance, liée à une tentative de réclamer 85 000 $ pour la perte du Varicelle.

Carman quitte le tribunal fédéral de Providence, Rhode Island, en août 2019 (Presse associée)

Les autorités ont déclaré que son arrestation était l’aboutissement d’une enquête pluriannuelle menée par le FBI, la Garde côtière américaine, le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, la police de l’État du Connecticut, le département de police de Windsor dans le Connecticut et le Sud. Département de police de Kingstown dans le Rhode Island.

Carman a nié les accusations et a été condamné à être détenu en attendant le procès.

Jeudi matin, il a été retrouvé « inconscient » dans sa cellule de la prison du comté de Cheshire et a été déclaré mort peu après, selon le CT Insider.

La cause du décès n’a pas encore été révélée et la police enquête.

L’avocat de Carman, Martin Minnella, a déclaré à l’Associated Press qu’il était de bonne humeur lors de leur conversation mercredi et qu’ils devaient se revoir jeudi.

« C’est juste une tragédie, une tragédie. »

Les trois tantes de Carman ont publié une déclaration à l’AP disant qu’elles étaient « profondément attristées » par sa mort.

« Pendant que nous traitons cette nouvelle choquante et son impact sur les événements tragiques entourant ces dernières années, nous vous demandons votre compréhension et votre respect par rapport à notre vie privée », ont-ils déclaré par l’intermédiaire d’un avocat.