Un sauteur de base échappe à un “plongeon mortel” de 120 mètres après l’échec de l’ouverture du parachute

Pour tous les accros à l’adrénaline, le plus grand frisson est peut-être de se précipiter d’une grande hauteur avec rien d’autre qu’un parachute sur le dos. Ce Base Jumper russe de Konakovo a décidé de tenter de sauter d’un pylône de 120 mètres. Cela s’est transformé en le plus grand cauchemar de quiconque. Alors que son ami regardait et enregistrait le saut de base, le parachute de l’homme ne s’est pas ouvert. Il descendait à grande vitesse mais n’avait aucune sécurité. Parlez d’un sport passionnant qui tourne terriblement mal. Heureusement, la neige en dessous l’a sauvé d’une chute mortelle. Le clip a été initialement partagé sur YouTube il y a dix ans. Il a récemment gagné du terrain sur Reddit. Découvrez comment tout cet événement s’est déroulé :

Horrifié était un euphémisme en ce qui concerne les réactions des utilisateurs des médias sociaux. Non seulement ils étaient incrédules que le gars ait vécu pour raconter l’histoire, mais la réaction calme de son ami les a également pris au dépourvu. Beaucoup ont plaisanté en disant qu’il semblait que le caméraman avait pas mal d’amis qui tentaient cela et échouaient. D’autres ont dit que cela leur rappelait des personnages de dessins animés qui ont atterri sur la neige comme si c’était l’endroit idéal pour atterrir. Un utilisateur de Reddit a commenté: «La bride s’est-elle emmêlée autour de sa jambe ou quelque chose qui empêcherait le parachute de tirer la goupille? Ou le parachute lui-même était-il trop petit pour ouvrir le conteneur ? Je suppose que c’est le premier ? »

“Je ne sais pas ce qui est le plus surprenant : que le type ait survécu ou qu’il y ait eu une réaction si rare de la part du caméraman ?” lire un autre commentaire.

Un autre utilisateur a écrit: “Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser” eh bien, c’était un atterrissage en douceur “lorsque vous regardez quelqu’un atterrir dans la neige…. Même quand ce n’est pas le cas.

Ladbible a cité MailOnline comme rapportant que l’homme s’était fracturé les vertèbres, le bassin et les jambes. Bien que cela puisse ressembler à un accident dont il faudrait des mois, voire des années, pour se remettre, ce n’était pas le cas. Le Base Jumper a pu remarcher en l’espace de trois mois.

Que pensez-vous de cette tentative de saut de base qui a mal tourné ?

