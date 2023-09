Un satellite surdimensionné facilite le premier appel 5G vers un téléphone portable

Dans le cadre de ses efforts visant à créer un réseau cellulaire haut débit spatial, AST SpaceMobile a effectué le tout premier appel téléphonique 5G entre son prototype de satellite et un Samsung Galaxy S22.

La startup basée au Texas a utilisé son satellite BlueWalker 3 pour passer un appel depuis une zone morte sans fil à Maui, à Hawaï, vers un ingénieur de Vodafone à Madrid, en Espagne, en utilisant le spectre AT&T, AST SpaceMobile. annoncé mardi. L’appel, qui a eu lieu le 8 septembre, a duré environ deux minutes et a été la première démonstration de la connectivité 5G spatiale, selon la société.

« La réalisation des premières connexions haut débit cellulaire 5G réussies depuis l’espace directement vers les téléphones mobiles constitue une autre avancée significative dans le domaine des télécommunications dont AST SpaceMobile a été le pionnier », a déclaré Abel Avellan, président-directeur général d’AST SpaceMobile, dans un communiqué. « Nous sommes plus que jamais convaincus que le haut débit cellulaire spatial peut contribuer à transformer la connectivité Internet à travers le monde en comblant les lacunes et en connectant ceux qui ne sont pas connectés. »

AST SpaceMobile souhaite créer le premier réseau cellulaire haut débit spatial directement accessible par les téléphones portables. L’entreprise dédié environ 85 millions de dollars pour le développement du satellite, et son l’équipe d’ingénierie a réalisé plus de 800 tests au sol avec BlueWalker 3 avant le lancement.

L’entreprise n’est pas la seule à essayer d’exploiter la technologie émergente ; Lynk mondial déployé trois satellites conçu pour fournir le service de spdirectement sur les téléphones portables sur Terre. La Commission fédérale des communications est actuellement développement un cadre à travers lequel les entreprises peuvent fournir un service satellite directement sur les téléphones portables.

Le prototype du satellite Blue Walker 3 avant son déploiement. Photo: AST SpaceMobile

Le prototype de satellite de SpaceMobile lancé à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX en septembre 2022 depuis Cap Canaveral, en Floride. En avril, BlueWalker 3 acheminé un appel audio entre deux smartphones standards, un au Texas et un autre au Japon. Plus tard en juin, le signaux transmis par satellite à des vitesses 4G de l’espace directement aux téléphones portables ordinaires à Hawaï.

BlueWalker 3 possède un énorme réseau d’antennes qui s’étend sur 693 pieds carrés (64 mètres carrés), le plus grand jamais déployé en orbite terrestre. Une fois son antenne déployée, le satellite est devenu l’un des objets les plus brillants du ciel nocturne et a suscité l’inquiétude des astronomes qu’il pourrait interférer avec les observations du cosmos environnant.

La société souhaite construire une constellation complète de 100 satellites, baptisée BlueBirds, et prévoit de commencer à les mettre en orbite fin 2024.

La société souhaite construire une constellation complète de 100 satellites, baptisée BlueBirds, et prévoit de commencer à les mettre en orbite fin 2024.