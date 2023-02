Un satellite russe secret s’est brisé en orbite, créant un nuage de débris qui pourrait durer un siècle

Une illustration d’un satellite se brisant au-dessus de la Terre. (ESA/ID&Sense/ONiRiXEL, CC BY-SA 3.0 IGO)

Un satellite russe secret s’est brisé en L’orbite de la Terre, a annoncé lundi l’US Space Force.

Kosmos 2499 s’est lancé secrètement et a effectué des manœuvres “suspectes” pour accomplir une mission mystérieuse.

Selon la NASA, l’éventuel champ de débris induit par l’explosion du satellite pourrait durer un siècle.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Un mystérieux satellite russe avec une mission louche s’est brisé sur l’orbite terrestre, créant un dangereux nuage de débris circulant autour de la planète et menaçant d’autres satellites, a annoncé l’US Space Force.

Le 18e Escadron de défense spatiale dit sur Twitter lundi qu’il avait confirmé un satellite appelé Cosmos 2499 s’était brisé en 85 morceaux.

Les collisions et les ruptures précédentes ont créé loin champs de débris plus grands et plus dangereux que cela.

Mais les morceaux de Kosmos 2499 sont en orbite à une altitude d’environ 1 200 km – si haut qu’ils seront probablement là pendant un siècle ou plus avant que l’atmosphère terrestre ne les entraîne et ne les brûle, selon Nasa.

Kosmos 2499 est l’un des trois satellites que la Russie a lancés secrètement de 2013 à 2015. Son début est encore plus mystérieux que sa fin.

La NASA et le département américain de la Défense n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.

Le satellite a été lancé secrètement et a effectué des manœuvres “suspectes” en orbite

Une fusée russe “Rokot” décolle d’une rampe de lancement près de la ville de Plesetsk dans l’Arctique russe. (Reuters)

Le jour de Noël 2013, la Russie a lancé une petite fusée Rokot dans le ciel au-dessus de Plesetsk, transportant trois satellites de communications militaires en orbite.

Cela ressemblait à un lancement standard, jusqu’à ce que les traqueurs spatiaux remarquent que le Rokot avait lancé un quatrième objet en orbite, selon à Anatoly Zak, un journaliste de langue anglaise qui couvre le programme spatial russe et dirige Russianspaceweb.com.

Quelques mois plus tard, la Russie a admis aux Nations Unies qu’elle avait lancé un quatrième satellite, connu sous le nom de Kosmos 2491. Son objectif n’était pas clair.

La Russie a lancé un autre satellite secret en mai 2014, et il a rapidement commencé à se manœuvrer en orbite, abaissant et augmentant son altitude jusqu’à ce qu’il se rapproche « de manière suspecte » de l’étage de la fusée qui l’avait mis en orbite, selon Zak. L’armée américaine a désigné l’objet Kosmos 2499.

Pendant près de six mois, ce satellite mystérieux a traîné son étage de fusée et a manœuvré près de lui à plusieurs reprises. Ensuite, il a renvoyé les données de télémétrie vers la Terre en code Morse, selon Zak.

Le comportement bizarre a conduit à la spéculation selon laquelle la Russie testait une technologie pour suivre ou détruire d’autres satellites, selon Espace.com.

Le chef de Roscosmos à l’époque, Oleg Ostapenko, a assuré au monde lors d’une conférence de presse en décembre 2014 que Kosmos-2491 et Kosmos-2499 n’étaient pas des “satellites tueurs”, a rapporté Zak. Ostapenko a déclaré que les satellites avaient des objectifs pacifiques et éducatifs et qu'”ils ont accompli leur mission”. Zak a déclaré que le chef de Roscosmos n’avait jamais précisé quelle était cette mission.

Un lancement Rokot similaire a envoyé un troisième satellite non enregistré en orbite l’année suivante.

Le premier satellite secret, Kosmos 2491, s’est brisé en 2019. Kosmos 2499 vient de connaître le même sort.

Le satellite a peut-être explosé au lieu de s’écraser

La cause de la désintégration du satellite n’est pas encore claire.

Brian Weeden, un expert en débris spatiaux à la Secure World Foundation, a déclaré Ars Technica qu’il ne pense pas qu’une collision l’ait causé, puisque deux des satellites secrets sont sortis comme ça.

“Cela me suggère que ces événements sont peut-être le résultat d’une erreur de conception dans les réservoirs de carburant ou d’autres systèmes qui se rompent après plusieurs années dans l’espace plutôt que quelque chose comme une collision avec un morceau de débris”, a déclaré Weeden à ArsTechnica.

Cela correspond à une analyse préliminaire de LeoLabs, une société qui suit les objets en orbite terrestre. L’entreprise tweeté que ses premières données “pointent vers une explosion de faible intensité”, probablement du système de propulsion du satellite.

LeoLabs a déclaré que ses modèles avaient “une confiance modérée” dans cette découverte.

“Au fur et à mesure que de plus en plus de fragments seront catalogués et inclus dans l’analyse, nous serons en mesure de fournir une cause plus définitive de l’événement”, a écrit la société, ajoutant que “comprendre pourquoi ces types d’événements se produisent est essentiel pour les prévenir à l’avenir. .”