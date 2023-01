Un satellite d’énergie solaire spatiale pourrait aider à réaliser nos rêves de science-fiction d’énergie illimitée

Exploiter la puissance du soleil fait fureur en ce moment. Fin 2022, Des scientifiques américains ont annoncé une percée dans la fusion nucléaire qui pourrait, dans quelques décennies, voir une source d’énergie propre, renouvelable et essentiellement illimitée alimenter le monde.

En réalité, nous utilisons la puissance du soleil depuis des décennies, de manière plus détournée. Les panneaux solaires sont capables de convertir les rayons de l’étoile en énergie ici sur Terre sans libérer de gaz à effet de serre nocifs dans l’air. Le seul inconvénient est que ces panneaux sont incapables de fournir un continu approvisionnement. Les jours nuageux empêchent les rayons du soleil d’atteindre la Terre. Et, bien sûr, le soleil ne brille pas la nuit.

Alors… pourquoi ne pas mettre les panneaux solaires dans l’espace? Vous puiserez dans l’approvisionnement presque illimité en énergie du soleil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La légende de la science-fiction Isaac Asimov a écrit dans “Reason” d’une Terre soutenue par une telle puissance. L’idée serait de collecter de l’énergie dans un satellite et de transmettre cette énergie à la maison. Les scientifiques essaient de comprendre exactement comment l’énergie solaire spatiale pourrait alimenter notre monde depuis dès le programme Apollomais la construction et le lancement de satellites ont été trop coûteux.

Ce mois-ci, grâce à un important don philanthropique effectué en 2013, les scientifiques de Caltech font les premiers pas vers un avenir spatial alimenté par l’énergie solaire. Mardi, ils prévoient de lancer le Space Solar Power Demonstrator (SSPD), un prototype de 110 livres conçu pour tester des technologies clés via trois expériences.

L’objectif final est de déployer une constellation de panneaux solaires spatiaux qui pourraient mesurer plus d’un demi-mile de large, formant une centrale électrique spatiale qui renvoie ensuite l’énergie solaire vers la Terre. Ce processus implique un transfert d’énergie sans fil, convertissant les ondes radio en énergie au niveau du sol où les récepteurs pourraient convertir l’énergie afin qu’elle puisse être utilisée dans les réseaux électriques. (Caltech a un excellent explicateur sur la façon dont vous pouvez guider cette énergie vers la Terre.)

Le SSPD effectue un tour en orbite fixé à un vaisseau spatial Momentus Vigoride et déploiera une structure de 6 pieds carrés pour évaluer les mécanismes de déploiement des panneaux solaires spatiaux dans ce qui est connu sous le nom de DOLCE, l’expérience composite ultra-légère déployable en orbite. Un autre instrument, ALBA, analysera 22 types différents de cellules photovoltaïques pour voir comment elles gèrent l’environnement extrême de l’espace et un troisième, MAPLE, testera les mécanismes de transfert de puissance avec un réseau d’émetteurs micro-ondes.

“Nous prévoyons de commander le déploiement de DOLCE dans les jours suivant l’accès au SSPD de Momentus. Nous devrions savoir tout de suite si DOLCE fonctionne”, a déclaré Sergio Pellegrino, ingénieur civil à Caltech et codirecteur du SSPD, dans un communiqué de presse. .

Le déploiement est, à certains égards, le facile partie. Le démonstrateur a été testé sur Terre, mais il reste à voir comment il résiste dans l’espace. Les expériences ALBA et MAPLE prendront beaucoup plus de temps, car les scientifiques veulent voir comment elles fonctionnent dans le temps et dans différents environnements.

“Peu importe ce qui se passe, ce prototype est une avancée majeure”, a déclaré Ali Hajimiri, ingénieur et codirecteur de Caltech, dans un communiqué de presse.

Cependant, l’énergie solaire spatiale n’est pas une solution miracle à la crise climatique. Nous avons déjà des technologies d’énergie solaire et des moyens de stocker l’énergie lorsque le soleil ne brille pas ici sur Terre. Il existe également des problèmes potentiels liés à la construction de centrales électriques sur une orbite déjà encombrée et au coût global du projet. Cependant, l’énergie solaire spatiale pourrait apporter de l’énergie à des régions du monde qui n’ont actuellement pas accès à une énergie fiable et fournir une source d’énergie propre – jour et nuit – pour alimenter la planète.

Si vous souhaitez suivre le vol du SSPD, le lancement du Falcon 9 est actuellement prévu à 6h56 PT le mardi 3 janvier. Vous pouvez suivez le lancement en direct sur la chaîne YouTube de SpaceX.