Un Saoudien arrêté après qu’un journaliste israélien se soit faufilé à La Mecque

Un ressortissant saoudien a été arrêté après avoir prétendument aidé un journaliste israélien à entrer à La Mecque.

La ville la plus sainte de l’Islam interdit les « non-musulmans ».

Le journaliste a posté une vidéo Twitter de lui-même se faufilant dans la ville pendant le hajj.

Un Saoudien qui aurait aidé un non-musulman à entrer dans la ville sainte de La Mecque a été arrêté, a annoncé vendredi la police du royaume, après une réaction en ligne contre un journaliste israélien.

Le journaliste, Gil Tamary de la Treizième chaîne israélienne, a publié lundi sur Twitter une vidéo de lui se faufilant à La Mecque, la ville la plus sainte de l’islam, au mépris de l’interdiction faite aux non-musulmans.

La police régionale de La Mecque a “référé un citoyen” aux procureurs pour complicité présumée dans “le transfert et la facilitation de l’entrée d’un journaliste (non musulman)”, a déclaré un porte-parole de la police dans des propos rapportés par l’agence de presse officielle saoudienne.

La SPA n’a pas nommé le journaliste mais a indiqué qu’il s’agit d’un citoyen américain, dont l’affaire a également été renvoyée aux procureurs “pour qu’ils engagent les procédures nécessaires à son encontre conformément aux lois appliquées”.

Malgré des contacts commerciaux et de sécurité croissants dans les coulisses, l’Arabie saoudite ne reconnaît pas Israël et n’a pas adhéré aux accords d’Abraham négociés par les États-Unis en 2020, qui ont vu l’État juif établir des liens avec deux des voisins du royaume, les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Dans son clip d’environ 10 minutes, Tamary visite le mont Arafat, où les pèlerins musulmans en robe se rassemblent pour prier chaque année pendant le point culminant du pèlerinage du hajj.

Il précise qu’il sait que ce qu’il fait est interdit mais dit qu’il voulait mettre en valeur “un endroit qui est si important pour nos frères et sœurs musulmans”.

La justification de Tamary, et ses excuses ultérieures, n’ont pas fait grand-chose pour apaiser les réponses saoudiennes en colère sur les réseaux sociaux.

La controverse a suivi la visite du président américain Joe Biden en Israël et en Arabie saoudite la semaine dernière.