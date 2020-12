Lors d’un incident qui réchauffe les cœurs à Noël, un sans-abri aux États-Unis a sauvé la vie de 16 chats et chiens qui étaient coincés dans un refuge pour animaux en feu à Atlanta, en Géorgie.

Le 18 décembre, un incendie s’est déclaré dans l’abri des W-Underdogs à Southside et a ravagé la cuisine en flammes. Alors que la fumée s’élevait des crevasses du bâtiment, Keith Walker, 53 ans, a décidé de risquer sa propre vie pour sauver celles des animaux innocents.

Walker, qui est sans abri depuis l’âge de 13 ans, a un chien nommé Bravo et le refuge lui avait permis d’y garder le pitbull la nuit. Cette nuit-là, cependant, lorsque Walker est venu chercher Bravo pour une promenade, il a trouvé l’abri en flammes.

S’adressant à CNN, Walker a déclaré qu’il était « nerveux comme l’enfer » mais qu’il a fait ce qu’il avait à faire. « Dieu m’a mis là pour sauver ces animaux », a déclaré Walker, ajoutant: « Si vous aimez un chien, vous pouvez aimer n’importe qui dans le monde. Mon chien est mon meilleur ami, et je ne serais pas ici sans lui, alors je savais que je devais sauver tous ces autres chiens. «

La bravoure de Walker a aidé à sauver la vie de six chiens et dix chats, dont Bravo, qui se trouvaient au refuge cette nuit-là.

Gracie Hamlin, la fondatrice de W-Underdogs, a appelé Walker son «ange gardien» et a dit à CNN qu’il était à l’intérieur du bâtiment et qu’il sortait des chats et des chiens alors même que les pompiers appelaient le refuge pour animaux pour s’occuper de l’opération de sauvetage.

L’incident a été partagé par W-Underdogs sur leur page Facebook et Walker a depuis reçu beaucoup d’amour sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas la première fois que l’annonce d’un incendie dans un refuge pour animaux fait la une des journaux cette année. Plus tôt dans le mois, un refuge pour animaux à Lancaster, au Royaume-Uni. Les animaux là-bas n’ont pas été aussi chanceux que ceux sauvés par Walker en Géorgie, un chat ayant péri à cause de l’accident anormal.