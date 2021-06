Un sans-abri noir accusé de crime de haine après avoir agressé une femme asiatique lors d’un attentat à New York (VIDEO DETROUVANTE) – RT USA News

Alexander Wright, 48 ans, un sans-abri noir de New York, a été arrêté et accusé d’avoir commis un crime de haine après qu’une vidéo le montra en train d’agresser spontanément une femme asiatique dans le quartier chinois lundi.

La vidéo, extraite d’images de vidéosurveillance, montrait l’homme s’approchant d’une femme asiatique de 55 ans avant de la frapper au visage. La femme est alors tombée immobile au sol alors que l’homme s’éloignait. Elle a été emmenée dans un hôpital voisin après l’attaque.

Cela vient de m’être envoyé par ma circonscription. Cela vient de se passer dans mon quartier de Chinatown. Il a été arrêté et notre commissariat enquête. pic.twitter.com/sxNfCbrlza – Yuh-Line Niou (@yuhline) 31 mai 2021

Wright a rapidement été arrêté et accusé d’agression et d’avoir commis un crime haineux, a déclaré la police aux médias locaux. L’homme serait sans abri et aurait été porteur de la drogue K2 au moment de son arrestation.

Le membre de l’Assemblée de l’État de New York Yuh-Line Niou – dont le district de Lower Manhattan comprend Chinatown – a révélé à la suite de l’incident que la victime était « conscient et conscient et alerte », et dit « le groupe de travail sur les crimes haineux a été appelé » enquêter.

Elle est consciente, consciente et alerte. Des enquêtes sont en cours et le groupe de travail sur les crimes haineux a été appelé. https://t.co/opJZ3OZwW1 – Yuh-Line Niou (@yuhline) 1 juin 2021

CBS New York a rapporté que les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique ont augmenté de 353% cette année, et un certain nombre d’attaques importantes ont fait l’actualité nationale aux États-Unis.





