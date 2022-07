Un sans-abri fait du parachutisme avec des YouTubers australiens

Comme c’est incroyable d’aider quelqu’un à vivre le rêve de sa vie. Prenons l’exemple de ces deux YouTubers australiens, qui ont récemment emmené un sans-abri avec eux pour faire du parachutisme juste pour lui faire sourire. Les deux YouTubers, Seb et Will, qui dirigent la chaîne nommée Misfit Minds, ont souhaité tester la confiance qu’une personne peut établir avec un étranger simplement en lui demandant de faire du parachutisme. Seb et Will ont partagé une vidéo de toute l’expérience sur leur chaîne, qui fait maintenant le tour d’Internet. La vidéo s’ouvre sur les créateurs de contenu marchant dans les rues pour trouver un sans-abri.

Ils ont trouvé une femme assise à l’extérieur d’un bâtiment dans le coin. Après avoir écouté leurs plans, elle est très excitée d’essayer le parachutisme et ils lui ont demandé de les rencontrer au même endroit vers 7 heures du matin le lendemain. Cependant, lorsque Seb et Will sont allés la chercher, elle a refusé de les reconnaître, ce qui a semé le doute sur sa stabilité mentale. Ensuite, Seb et Will ont décidé de chercher une autre personne, puis ils ont trouvé un sans-abri nommé Dion. Will a demandé à Dion: “Question bizarre, tu veux faire du parachutisme avec nous?” Bien que Dion ait d’abord refusé, il est revenu après un certain temps et a dit : « Rien que d’y penser, j’adorerais faire du parachutisme. Je ne vois rien de mieux à faire, vraiment.

Ensuite, on entend Dion informer le duo qu’il est sans abri, et à ce moment précis, Seb et Will lui disent que l’intégralité des dépenses sera couverte par eux. Les deux ont également demandé à Dion s’il avait déjà souhaité le faire auparavant, ce à quoi il a répondu: «Ouais. Seulement depuis 20 ans. Il a ajouté: “J’ai déjà fait beaucoup de choses folles, mais je n’ai jamais sauté d’un avion.” Ensuite, la vidéo montre le trio se rendant à Jurien Bay, en Australie-Occidentale, pour faire du parachutisme. Puis tous ont sauté d’un avion. Pendant qu’ils étaient dans les airs, Seb et Will criaient d’excitation, mais Dion était silencieux et avait l’air effrayé.

Mais au moment où ils ont tous atterri, on peut entendre Dion dire: “C’était, de loin, la chose la plus brillante que j’ai jamais faite auparavant.” En disant cela, il avait un large sourire d’une oreille à l’autre. Dion a ajouté que c’était l’expérience la plus amusante qu’il ait jamais eue de toute sa vie. La généreuse tentative de Seb et Will juste pour faire sourire Dion a fait fondre le cœur des internautes sur Internet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.