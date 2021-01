Un SDF en Californie a travaillé dur pour acheter une paire de lunettes. Mais malgré ses efforts, il ne pouvait se permettre d’acheter que des fournitures de base. Il lavait les vitres pour 1 $ par fenêtre pour amasser 150 $ pour l’achat d’une nouvelle paire de lunettes.

Un jour, debout dans un magasin, il révélait à quelqu’un qu’il n’avait gagné que 11 $ et qu’avec cet argent, il ne pouvait acheter que des articles essentiels. Mais, même s’il en faisait moins, il semblait satisfait. Un inconnu l’écoutait quand il divulguait ce qu’il avait vécu. En signe de gentillesse, l’inconnu a laissé 500 $ au SDF sur le comptoir du magasin.

Une vidéo de l’incident est également devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, l’homme avait l’air surpris du geste de l’étranger. Il est devenu émotif et a étreint l’étranger.

Plusieurs internautes ont apprécié l’inconnu qui a aidé l’homme pour son acte désintéressé. « Omg mon coeur bénisse l’homme qui l’a aidé », a déclaré un utilisateur. Une autre personne a écrit qu’il avait pleuré après avoir regardé la vidéo.

Internet regorge de telles histoires de gentillesse. Récemment, une histoire d’homme aimable a fait surface. Il a visité un restaurant dans l’Ohio et a laissé un pourboire de 5600 $ à tout le personnel du restaurant.

Le propriétaire du restaurant avait du mal à le maintenir à flot et ne pouvait pas payer l’intégralité du salaire au personnel. En raison des contraintes financières, ses collaborateurs n’ont pas pu fêter Noël comme chaque année avec leur famille. Mais le pourboire généreux de l’homme anonyme a permis aux employés d’acheter des cadeaux et des arbres de Noël pour leurs familles.

Le restaurant employait 28 personnes, donc lorsque le pourboire était également réparti entre eux, chaque membre recevait 200 $. «Le personnel de votre restaurant devient votre famille et tout le monde se soucie les uns des autres. Je suis resté en dehors de la cuisine pour donner aux employés des heures pour passer et mettre des cadeaux sous l’arbre pour leurs enfants, donc c’était tellement énorme pour nous», a déclaré Moussa Salloukh, propriétaire et chef du restaurant.

Ce qui est intéressant à propos de ce gentil homme, c’est qu’il a demandé au restaurant de ne pas révéler son identité, lui permettant de rester anonyme.

En novembre 2020, un incident similaire s’est produit. Un homme a laissé un pourboire de 3000 $ pour une seule bière dans un restaurant de Cleveland. Il a également demandé au propriétaire du restaurant de le distribuer à son personnel.