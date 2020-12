Un sans-abri d’Atlanta a risqué sa vie pour sauver les 16 chiens et chats à l’intérieur d’un refuge pour animaux local lorsqu’il a pris feu.

Keith Walker, 53 ans, qui est sans-abri, s’était rendu à W-Underdogs l’après-midi du 18 décembre pour prendre son pitbull, Bravo, pour une promenade quand il a vu le feu, a déclaré la fondatrice de l’abri Gracie Hamlin à CNN.

Walker – qui monte à bord de son chien au refuge la nuit – s’est ensuite précipité dans le bâtiment en feu pour sauver les six chiens et 10 chats piégés à l’intérieur.

Keith Walker, 53 ans, sans abri, est photographié avec l’un des chiens qu’il a aidé à sauver après que le refuge pour animaux W-Underdogs d’Atlanta a pris feu le 18 décembre.

Walker, qui est sans abri depuis l’âge de 13 ans, se rendait au refuge pour récupérer son propre chien, qu’il y laisse la nuit

Hamlin a déclaré que les pompiers avaient « appelé le contrôle des animaux, mais Keith était déjà dans le bâtiment en train de retirer les chats et les chiens jusqu’à ce qu’ils soient tous en sécurité ».

Walker a déclaré qu’il était « très nerveux » à propos de son acte héroïque.

« Je ne vais pas mentir », a-t-il déclaré au média. «J’avais vraiment peur d’y aller avec toute cette fumée. Mais Dieu m’a mis là pour sauver ces animaux.

Il a ajouté: « Si vous aimez un chien, vous pouvez aimer n’importe qui dans le monde. Mon chien est mon meilleur ami et je ne serais pas là sans lui, alors je savais que je devais sauver tous ces autres chiens.

Hamlin a appelé Walker son «ange gardien».

Dans un message sur Facebook, le vétéran de l’armée Hamlin a déclaré qu’elle était partie chercher des dons de fournitures lorsqu’elle a reçu un appel l’avertissant que l’abri, qui est également sa maison, avait pris feu.

Elle a écrit que le service d’incendie avait pu arrêter l’incendie avant qu’il ne détruit tout le bâtiment, mais malgré leur travail rapide, la maison est restée « inhabitable ».

Walker est photographié ici avec son pitbull, Bravo. Walker s’est précipité dans le refuge pour animaux en feu et a sorti 10 chats et six chiens ce jour-là

Walker est photographié avec Bravo. W-Underdogs fournit de la nourriture et des soins médicaux au chien

Suite à l’incendie, le refuge W-Underdogs – qui est également la maison de son fondateur – est resté inhabitable. Les dommages causés à l’abri et à la résidence sont illustrés

Les autorités ont déterminé que l’incendie était un incendie électrique qui avait commencé dans la cuisine (photo)

Heureusement, W-Underdogs n’était qu’à une semaine d’être transféré dans une nouvelle installation, les animaux avaient donc un endroit où aller.

Hamlin a déclaré que les pompiers avaient déterminé que l’incendie, qui avait commencé dans sa cuisine, était un incendie électrique.

Plus d’une semaine après l’incendie, Hamlin a déclaré à CNN que l’action rapide de Walker pour sauver les animaux l’avait laissée « toujours incrédule, car j’ai été près d’un incendie et je sais à quelle vitesse ils s’enflamment. Il est mon héro.’

Au fur et à mesure que la nouvelle des actions de Walker se répandait, les gens ont rapidement demandé comment ils pouvaient aider Walker et organiser des collectes de fonds en son nom.

Un GoFundMe a déjà levé plus de 16 000 $ pour lui.

Dans une publication sur Facebook dimanche, W-Underdogs a noté que « M. Walker est en effet notre héros et la preuve que le travail acharné que nous faisons dans la communauté est récompensé de tant de manières différentes.

La vétéran de l’armée Grace Hamlin (photo) a fondé W-Underdogs, qui est un refuge pour animaux et une organisation de jeunes, et a appelé Walker un « ange gardien ».

Hamlin a ajouté que «nous sommes en contact avec Keith et travaillons pour évaluer ses besoins et ses désirs. Il n’accepte pas les offres d’aide actuellement, mais nous continuerons à rester en contact avec lui et à partager autant qu’il le permettra.

Elle a noté que « nous continuerons également à fournir de la nourriture et des soins médicaux à son chien, Bravo » et que tout l’argent donné au refuge « servira à soutenir notre communauté, y compris Keith et tant d’autres personnes et animaux de compagnie méritants. »

Hamlin a déclaré à CNN qu’elle connaissait Walker – qui était sans abri depuis l’âge de 13 ans – avant l’incendie, car elle l’avait laissé garder son chien au refuge la nuit.

En réponse à une suggestion de Facebook selon laquelle Walker devrait être autorisé à dormir au refuge, avec le chien, Hamlin a déclaré que le nouvel abri « n’est pas aussi pratique que l’endroit où Keith préfère rester » et qu’il s’agit d’un espace commercial, qui n’est pas zoné pour que les gens vivent.

Hamlin a ajouté: « Nous avons fait de nombreuses offres à Keith au fil des ans et il préfère vivre sa vie de son plein gré et nous respectons cela et continuerons à travailler avec lui sur les options. »

En plus d’être un refuge pour animaux, W-Underdogs, qui dispose d’un personnel de deux personnes, est également une organisation de jeunesse pour les enfants des quartiers les plus défavorisés d’Atlanta.

Grâce à l’organisation, les enfants sont encouragés à aider à sauver, à réhabiliter et à trouver des foyers pour des centaines d’animaux chaque année, tout en aidant également à soutenir les familles qui traversent des moments difficiles en offrant de la nourriture, un abri et des soins vétérinaires de base à leurs chiens.

La devise de l’organisation est qu’ils sont « vos super-héros de quartier sympathiques », ce qui, selon Hamlin, dans un message Facebook, est la façon dont les enfants du programme sont vus dans leur communauté.

Hamlin a écrit que « Keith incarnait l’esprit de W-Underdogs quand il a sauvé nos animaux en cas de besoin. Nous apprécions la relation que nous avons construite avec lui cette année tout en l’aidant à prendre soin de son chien, et nous continuerons à travailler avec Keith en fonction de ses souhaits.

Elle a ajouté: « Bien que nous apprécions certainement l’effusion de reconnaissance pour son acte altruiste, il est également important de respecter son point de vue sur ce qu’il peut ressentir qu’il veut ou ne veut pas en termes d’aide. C’est le même credo que nous suivons avec tous les membres de notre communauté dans laquelle nous servons, alors que nous continuons à travailler dur pour construire et maintenir le lien de confiance entre nous.

Ceux qui cherchent à donner de l’argent ou des fournitures au refuge et à l’organisation de jeunes sont invités à visiter la page de mission du refuge.