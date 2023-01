Un sans-abri britannique arrête le déchaînement alimenté par la drogue d’un conducteur armé: «Je devais agir»

Un sans-abri au Royaume-Uni est salué comme un héros après avoir aidé à arrêter un homme armé lors d’un violent saccage induit par la drogue et l’a détenu jusqu’à l’arrivée de la police.

Michael Ashby, un résident de 34 ans de l’association caritative pour sans-abri Emmaüs North East, est crédité d’avoir aidé à détenir un homme armé qui a délibérément renversé un cycliste et a percuté une autre voiture à une intersection très fréquentée de South Shields, en Angleterre, l’année dernière. , a déclaré l’organisme de bienfaisance dans un communiqué de presse.

Le suspect, qui était sous l’influence de l’héroïne et de la cocaïne et armé d’un couteau, tentait de s’introduire par effraction dans une voiture afin de fuir les lieux lorsqu’Ashby est intervenu et a désarmé le suspect, le clouant au sol jusqu’à l’arrivée de la police. scène.

“Je n’ai pas eu le temps de penser que j’étais en danger”, a déclaré Ashby. “Je pouvais voir la menace pour la vie et je savais que je devais agir. La seule chose qui comptait pour moi était de protéger ces personnes de cet homme.”

Le service de police local de Northumbria salue Ashby comme un bon samaritain et lui a décerné des félicitations pour ses actions ce mois-ci.

“Cela aurait si facilement pu être un résultat très différent”, a déclaré l’inspecteur-détective en chef Sean Mcguigan du département de police de Northumbria. “Heureusement, personne n’a été blessé – et cela est en grande partie dû aux actions extraordinaires de Michael. Nous découragerions toujours le public de risquer sa propre sécurité, mais il est important de reconnaître des exemples de bravoure comme celui-ci.”

Emmaüs Nord Est fournit un logement, un soutien et un travail à un maximum de 22 personnes sans abri à la fois et a soutenu plus de 80 personnes en situation d’itinérance depuis son ouverture en 2017.

“Michael est compagnon à Emmaüs Nord-Est depuis quatre ans”, a déclaré Ruth Parker, directrice générale d’Emmaüs Nord-Est, dans le communiqué. “Il est toujours heureux d’aller au-delà des attentes dans notre communauté, en assumant des responsabilités supplémentaires en matière de sécurité et de prise en charge des autres.”

“Cela ne me surprend pas que Michael se soit mis en quatre pour protéger les autres et le voisinage autour de nous lorsqu’il y a eu un incident grave, bien que ce soit une situation très dangereuse. Nous sommes tous très fiers de lui et des éloges qu’il a reçus de Police de Northumbrie.”