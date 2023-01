Un sans-abri aurait tué 8 adolescentes à Toronto identifié

Le sans-abri décédé à la suite d’un coup de couteau présumé de type essaimage par un groupe d’adolescentes le mois dernier a été identifié par la police.

Dans un communiqué de presse publié mardi matin, les enquêteurs ont déclaré que Ken Lee, 59 ans, est décédé à l’hôpital après avoir subi des blessures mettant sa vie en danger lors de l’attaque apparemment aléatoire.

Cela s’est produit le 18 décembre vers 0 h 17 dans le secteur de la rue York et de l’avenue University.

Bien que les détails entourant l’attaque elle-même ne soient toujours pas clairs, des témoins ont déclaré à CTV News Toronto le mois dernier que l’incident pourrait avoir été déclenché par une dispute sur l’alcool.

La police a déclaré que les huit suspects, âgés de 13 à 16 ans, se sont rassemblés au centre-ville après s’être rencontrés sur les réseaux sociaux et viennent de maisons de la région du Grand Toronto.

Leur identité est protégée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Une image de la scène sur la rue York et l’avenue University après l’attaque au couteau du 18 décembre. (CTV News Toronto)

L’un des suspects accusés de meurtre au deuxième degré en lien avec l’attaque a été libéré sous caution le 29 décembre. Un juge devrait présenter ses raisons pour accorder la caution à l’adolescent devant le tribunal plus tard dans la journée. Comme indiqué dans ses conditions de mise en liberté sous caution, elle ne doit pas communiquer avec son coaccusé, ne pas posséder d’armes ou de téléphone cellulaire et demeurer à l’intérieur des frontières provinciales.

Sur les sept suspects restants, deux ont des dates d’audience sur le cautionnement fixées plus tard ce mois-ci, les 20 et 27 janvier. Les procureurs de la Couronne et de la défense continuent de discuter des dates potentielles pour les autres.

Lee est la 68e victime d’homicide de la ville en 2022.

Ken Lee, 59 ans, de Toronto, est vu sur cette image non datée. (Service de police de Toronto)