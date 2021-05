Un sans-abri attaque et renverse une policière dans le quartier chinois de San Francisco, alors que des passants se précipitent pour aider – RT USA News

Un sans-abri, soupçonné d’avoir vandalisé des biens et crié des injures raciales dans le quartier chinois de San Francisco, a été filmé en train d’attaquer un policier asiatique alors qu’elle s’approchait de lui.

L’incident s’est produit près de Portsmouth Square vendredi soir, mais des vidéos de la bagarre partagées en ligne dimanche montrent comment l’incident s’est déroulé alors qu’une policière tentait d’arrêter un suspect masculin de grande taille sans aucune sauvegarde.

Au début, l’homme semble coopérer, mais alors que l’officier s’approche, enfilant ses gants, il se retourne soudainement et l’attrape. Après avoir lutté pendant plusieurs secondes, il la cloue facilement au sol.

Plusieurs passants se sont précipités pour aider l’officier, et il a fallu jusqu’à quatre personnes pour maîtriser le suspect, avant que la sauvegarde n’arrive environ une minute plus tard.

L’officier a été blessé et transporté à l’hôpital local, mais ses blessures ne mettent pas sa vie en danger, selon les médias locaux.

MISE À JOUR : moins de 2 heures avant d’attaquer prétendument @SFPD agent, ce qui a entraîné l’appel d’une ambulance pour elle, le suspect aurait endommagé les scooters de location d’adolescents, et les agents lui ont dit de quitter la zone, selon des témoins pic.twitter.com/hUDFknUlcK – Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) 30 mai 2021

Le suspect n’a pas été identifié, mais selon des témoins, il s’agissait d’un sans-abri qui avait vandalisé des scooters de location et crié des insultes raciales aux passants asiatiques plus tôt dans la journée. Après avoir reçu un avertissement de la police, il a refusé de quitter la zone et a attaqué le policier lorsqu’il a été approché à nouveau plusieurs heures plus tard.





